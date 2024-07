Nadal se queda sin gasolina ante Borges en la final de Bastad

El 93 título de Nadal tendrá que esperar. Nuno Borges fue superior en la final de Bastad y se impuso por 6-3 y 6-2 en una hora y 28 minutos. El portugués fue más sólido con el servicio y se mostró más sólido desde el fondo de la pista que Rafa. El de Manacor pagó el esfuerzo físico de las dos rondas anteriores y las más de seis horas en pista que pasó en los partidos ante Navone y Ajdukovic.

Los números de Nadal al servicio durante el primer set no engañaban a nadie: 40 por ciento de puntos ganados con el primer saque y 36 con el segundo. Algo menos del 60 por ciento de primeros saques buenos. Con esas cifras era imposible pelear. Rafa se mostró tan inconsistente en el primer juego con su servicio como en los dos partidos anteriores. No parecía inquietante porque el break inicial ya había llegado ante Navone y en semifinales, pero luego se enderezó. Ante Borges no fue así. El partido entró en una dinámica de roturas caótica. Fueron cinco breaks en los seis primeros juegos. Nadal no fue capaz de ganar un servicio hasta que habían transcurrido 43 minutos de partido. El portugués aprovechaba los regalos y mandaba con una derecha muy plana desde el fondo de la pista. La respuesta de Rafa fue muy puntual. Buscó sin la regularidad necesaria el revés del luso y trató de incomodarle con bolas altas. Cuando lo lograba era evidente que Borges no se encontraba a gusto, pero fueron demasiado escasos esos momentos. Cuando Borges logró asentarse con su servicio abrió brecha y resolvió el primer set con facilidad.

Rafa logró asentarse en el comienzo del segundo parcial, pero la consistencia no le duró lo suficiente. Logró salvar una bola de break en el primer juego y pareció cambiar la dinámica del primer set. Pero Borges estaba más asentado en la pista y los apuros que vivió con su saque en el primer parcial habían desaparecido. A Rafa le duró la gasolina poco más de una hora y terminó encajando un parcial de 5-0. La derrota no oculta que el ganador de 22 Grand Slams ha cumplido con el objetivo con el que llegó a Bastad. Buscaba tener muchos minutos en pista y los ha tenido. Otra cosa es que el tenis no le ha valido para superar al número 51 del mundo.