La NBA lo vuelve a hacer: así es el fantástico vídeo de los partidos para el Christmas Day

Apenas habían pasado 48 horas desde que Los Angeles Lakers levantaron el primer título del In-Season Tournament de la NBA y la Liga estadounidense ya estaba vendiendo su siguiente gran fecha. Es más durante la Final Four del torneo celebrado en Las Vegas, la NBA ya estaba publicitando los partidos del Christmas Day, una de las jornadas más especiales, si no es la más especial, de la primera fase de la temporada. El día de Navidad se van a disputar tres partidos que no tienen desperdicio: Knicks-Bucks; Nuggets-Warriors y el gran clásico Lakers-Celtics. El mejor aperitivo es el vídeo que ha realizado la propia Liga y que ya se puede ver en redes sociales.

La otra cara de la NBA es la racha de derrotas que acumulan Pistons y Spurs. Entre ambos suman 37 derrotas seguidas, mes y medio sin conocer la victoria. El ruinoso balance de ambos ya los sitúa entre los peores equipos de la historia de la NBA.

Solo nueve equipos en la historia de la NBA han llegado a hilar 20 derrotas seguidas en una sola campaña. El récord absoluto, si se cuenta una racha que empezó al final de una temporada y continuó en el comienzo de la siguiente, pertenece a los Philadelphia 76ers de 2014-2015 y 2015-2016, que llegaron a sumar 28 derrotas seguidas. Colistas del Este con el peor balance de toda la liga (un ruinoso 2-21), Detroit es un conjunto a la deriva y que no gana un encuentro desde el pasado 28 de octubre, cuando venció por 118-102 a los Chicago Bulls. Quitando ese triunfo y uno más el 27 de octubre, frente a los Charlotte Hornets (99-111), los Pistons han perdido en 21 de sus 23 partidos este curso y no consiguieron ni una sola victoria a lo largo de todo el mes de noviembre. Sus dos próximos encuentros serán contra un rival muy duro como los Phildelphia 76ers de Joel Embiid.

La meritoria actuación de Victor Wembanyama (15 puntos, 18 rebotes y 5 tapones) no fue suficiente para que los Spurs (3-19 de balance) encadenaran su decimoséptima derrota seguida, lo que supone la peor racha en la andadura de la franquicia texana. San Antonio tuvo una velada escalofriante en cuanto a puntería con un ridículo 5 de 41 en triples (12,2 por ciento). Los de Gregg Popovich no ganan desde el 2 de noviembre, cuando se impusieron a los Phoenix Suns para ponerse con un prometedor 3-2 del que a estas alturas ya nadie se acuerda. Además, el calendario no les va a dar un respiro puesto que sus próximos dos encuentros serán frente a Los Angeles Lakers de LeBron James.