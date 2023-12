La "Copa de la NBA", para los Lakers de Anthony Davis

El último título de los Lakers como campeones de la NBA, el número 17, llegó en plena pandemia en la burbuja de Disney. El primero de los Lakers en el In-Season Tournament, la "Copa de la NBA", ha llegado en la Final Four de Las Vegas. La mítica franquicia sigue haciendo historia. El experimento que se inventó la Liga estadounidense no pudo tener un final más feliz para sus promotores. Una franquicia legendaria con un jugador único al frente, LeBron James, estrenó el palmarés de la competición. Aunque el jugador determinante de la final no fue el número 23. Fue su compañero Anthony Davis. Él se encargó de enterrar las opciones de los Indiana Pacers en el último cuarto. El ala-pívot se disparó hasta los 41 puntos, 20 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones. LeBron, a poco más de dos semanas de cumplir 39 años, hizo 24 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias para adornar con la primera "Copa" y un nuevo trofeo de MVP sus cuatro anillos (2012, 2013, 2016 y 2020) de campeón.

La final se movió por los caminos que quisieron los Lakers. Haliburton, la sensación de la temporada, no fue un factor importante. El base del equipo de Indiana (20 puntos y 11 asistencias) se ha convertido con razón en la gran revelación de lo que va de curso. En la fase decisiva del In-Season Tournament lo había ratificado. Fue vital ante los Celtics y ante los Bucks. Sus números fueron escandalosos. Promediaba 26,5 puntos, 8,5 rebotes y 14 asistencias. Y lo que es más importante: no había cometido una perdida en cuartos ni en la semifinal. Al descanso de la final se fue con tres. Sin su referencia, anotando menos de lo habitual (el mejor ataque de la Liga con 128,4 puntos cada noche), siendo inferiores en el rebote y con malos porcentajes de tiro, los Pacers fueron capaces de sobrevivir. Fueron fieles a sí mismos. Atacaron sin miedo y el banquillo respondió con la producción habitual.

En los Lakers el único contratiempo, algo habitual por otra parte, fue su desacierto desde la línea de tres (2/13). El plan de partido del equipo de LeBron resultó intachable. Anthony Davis, el termómetro de los californianos, fue decisivo en el juego interior. Apareció desde el principio y fue el factor que permitió a los Lakers controlar y sentenciar el duelo. Lebron James tardó en calentar, pero cuando lo hizo fue el elemento que reafirmó una buena puesta en escena. El mejor argumento saliendo del banquillo fue Austin Reaves. El exterior es un elemento extraño en la NBA actual. Jugador de perímetro, blanco, sin tatuajes y con un físico en el que llama más la atención su flequillo que sus músculos. Él en solitario se encargó de contrarrestar la influencia del banquillo de Indiana. Sus 28 puntos mediada fueron el plus que necesitaban LeBron y Davis.

Ambos tomaron los mandos de la final en el tercer cuarto y las diferencias se ampliaron hasta los once puntos, pero... Davis empezó a sentir molestias musculares que se evidenciaron con una cojera indisimulable. Tuvo un pequeña tregua, pero siguió en pista y continuó produciendo. Los Pacers se limitaron a sobrevivir con los detalles de Haliburton y eso les bastó para llegar al tramo final con opciones.

Los Lakers respondieron a la amenaza (89-92) con la solidez de Davis. Olvidados sus problemas físicos y centrado en el juego, el ala-pívot es un factor determinante en los dos lados de la pista. Eliminó a Turner, el mejor interior de los Pacers, y no dejó de sumar.

La apuesta por la "Copa de la NBA" no le ha podido salir mejor a la Liga estadounidense. Equipos y estrellas se han comprometido. El campeón ha sido uno de los equipos legendarios con la megaestrella del siglo XXI, LeBron James. El finalista, la sensación de este curso con un jugador, Haliburton, llamado a ser parte fundamental del negocio. Pero el show no para y en eso ninguna gran competición está a la altura de la NBA. En plena final ya estaban vendiendo la siguiente gran fecha, el Christmas Day, con un partido entre los dos últimos campeones, Nuggets-Warriors, un Lakers-Celtics, un Mavericks-Suns...

109. Indiana Pacers (29+31+22+27): Haliburton (20), Brown (4), Hield (8), Toppin (13) y Turner (10) -quinteto titular- Mathurin (20), Jackson (10), Nesmith (15), McConnell (8), Walker (0), Brown (0), Wong (0), Shepard (0) y Tshiebwe (1).

123. Los Angeles Lakers (34+31+25+33): Russell (13), James (24), Reddish (9), Prince (6) y Davis (41) -quinteto titular- Hachimura (0), Vanderbilt (0), Reaves (28), Christie (2), Hayes (0), Lewis (0) y Hood-Schifino (0).

Árbitros: Woodthrie, Crawford, y Rush. Eliminado Turner.

Incidencias: 20.000 espectadores en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Partido correspondiente a la final del NBA In-Season Tournament.