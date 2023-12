La paternidad le sienta bien a Doncic: ¡primer jugador que firma un triple doble con 29 puntos al descanso!

Luka Doncic anunció el 1 de diciembre que había sido padre de una niña llamada Gabriela. Lo hizo a través de Instagram con una foto en la que aparecen su mano, la de su prometida, Anamaria Goltes, y la de la bebé. Desde entonces el esloveno, que no jugó ante los Grizzlies, sale a triple doble por partido. Ante los Oklahoma City Thunder firmó 36 puntos, 15 rebotes y 18 asistencias. La pasada madrugada fue todavía más escandaloso su rendimiento. Sumó otro triple doble, pero es que se convirtió en el primer jugador de la historia de la NBA que lo logra al descanso anotando al menos 25 puntos. Luka llevaba a mitad de partido 29 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Y acabó, en sólo tres cuartos, con 40/10/11.

Los Mavericks arrasaron a los Jazz 97-147 y Doncic no jugó un minuto en el último cuarto con el choque ya sentenciado en favor de los Mavs. Doncic promedia 31,4 puntos, 8,4 rebotes y 8,4 asistencias por encuentro en esta temporada, pero no ha sido capaz de meter a los Mavericks en los cuartos de final de la "Copa" de la NBA.

Doncic ya está en el "top 10" histórico de jugadores que han logrado triples dobles en la Liga estadounidense. Con el de la pasada madrugada ha superado a Larry Bird. Suma 60 y sólo con 24 años. El partido de Doncic además estuvo marcado por su choque con algún jugador de los Jazz. ¿Su explicación? "No he hecho nada, simplemente está cabreado porque le estoy pateando el trasero", aseguró después de un enfrentamiento con Kris Dunn.

Dirk Nowitzki, la legendaria estrella de los Mavericks, lanzó una reflexión sobre el papel de Doncic en la franquicia: "Necesitábamos algo cuando llegó, pero no pensé que fuera a serlo este niño (Doncic). No lo pensé. Cuando entró al centro de entrenamiento por primera vez, parecía ser un chico grande, pero yo no estaba seguro de que fuera a funcionar. ¿Es lo suficientemente rápido? ¿Es lo suficientemente atlético para competir como en Europa? Había muchas dudas por parte de todo el equipo". "Juega como un veterano de 32 años. Cómo lee el juego, cómo está sobre la cancha. Me encantaría decir que le ayudé, pero es que ha sido un profesional desde que tenía 11 años. Y así es como juega. Su progreso ha sido increíble. Estoy muy contento por él", comentó el alemán.