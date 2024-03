La cruel reacción de Gabriel Rufián contra Vinicius tras lo que hizo en el Real Madrid - Leipzig

El Real Madrid pasó a los cuartos de final de la Champions en un mal día contra el Leipzig. "Estamos contentos, porque queríamos estar en el sorteo de cuartos y hemos conseguido el objetivo. En Europa todos los partidos son difíciles, contra rivales muy fuertes.Han hecho un gran partido pero hemos sido capaces de superar los momentos difíciles para clasificarnos", aseguró Emilio Butragueño, en Realmadrid TV.

"Carlo elige y nosotros no entramos en eso. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, como lo fue en Alemania. En Europa sabemos que todos los partidos son muy igualados y que deciden los detalles, pero afortunadamente nos hemos clasificado", continuó.

Nadie estaba satisfecho. "El Leipzig jugó bien, defendió muy bien y gracias a su defensa pudo realizar buenos contraataques. Sabíamos que podían ser peligrosos. Hasta cierto punto, éramos buenos con el balón, pero entonces no teníamos suficiente gente en ataque para volvernos peligrosos", dijo después Kroos. "Una cosa es el resultado y otra cómo se juega. En el descanso nos sentimos bien con el resultado, pero no con la forma en la que estábamos jugando. La segunda parte fue un poco mejor. No lo hicimos del todo bien, pero al final estamos en cuartos de final", comentó.

Butragueño que ponderó el gol de Vinícius que abrió el marcador y que permitió al Real Madrid clasificarse tras empatar a uno en la vuelta, haciendo bueno el 0-1 de la ida en Alemania. "La jugada es extraordinaria. El desmarque de Vinícius de fuera a adentro propicia el pase de Bellingham en el momento justo, y la ejecución de Vinícius es perfecta. Llegó en un momento crítico para nosotros", señaló. Vinicius fue uno de los protagonistas del Real Madrid, por su gol y porque estuvo cerca de ser expulsado. Pudo dejar al Madrid con diez. Eso lo ha aprovechado Gabriel Rufián para criticarle, retuiteando un mensaje cruel de un usuario de las redes.

"TOP los valores del Premio Sócrates. Un ejemplo para los niños", asegura el texto encima de la foto de la jugada en la que Vinicius empuja y hace caer a un rival del Leipzig cuando la pelota no está en juego. Antes le había hecho falta. El brasileño recibió la amarilla y si ve otra en cuartos, tendrá un partido de sanción. Vio la amarilla, pero bien pudo ser roja.