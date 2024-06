Neymar ya tiene su candidato para el Balón de Oro

Neymar Jr. se encuentra esta semana en São Paulo (Brasil), atendiendo varios compromisos del instituto sin ánimode lucro que lleva su nombre. Se trata de una fundación que da oportunidades a niños, niñas, adolescentes y a sus familias que viven en situación de vulnerabilidad social, a través de la educación, la cultura, el deporte y la salud.

Entre los eventos en los que hizo presencia estuvo la subasta benéfica del 4 de junio, en la que atendió a los medios de comunicación. Se le consultó sobre diversos temas, pero uno de los que más llamó la atención fue su candidato para ganar el Balón de Oro, por lo que no dudo un segundo en afirmar que quien más se lo merece es su compatriota Vinicius: "Obviamente, el Balón de Oro es suyo, eso espero. Le envié un mensaje antes de la final de la Champions y otro después. Es seguro que va a ganar el Balón de Oro".

Luego, se deshizo en halagos para el delantero merengue: "Para mí no hay nadie más que pueda ganar. Se lo merece porque es un luchador, sufrió mucho y superó todas las expectativas y críticas. Hoy se ha convertido en un gran ídolo para nosotros. Estoy feliz de que lleve nuestra bandera por el mundo", concluyó.

Vinicius ha sido una de las figuras de la temporada recién concluida y fue clave en el Real Madrid para la consecución de LaLiga y la Champions. Es el referente en ataque de Carlo Ancelotti y se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, con apenas 23 años. Los otros jugadores que apuntan a ser los principales candidatos para el Balón de Oro son sus dos compañeros de equipo Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

¿Cuándo volverá a jugar Neymar?

Mucho se ha especulado sobre el futuro del delantero brasileño. Se ha puesto en duda su continuidad con el Al-Hilal y, además, medios de Brasil indicaron un acercamiento entre el jugador y el Santos, que corroboró el mismo presidente del club. Sin embargo, Neymar se encargó de aclarar todas las dudas: "No, lo que dijeron es una total mentira. No hay nada planeado. Me queda un año más de contrato con Al-Hilal. Espero poder hacer una gran temporada. Me perdí esta última. Vivamos poco a poco. Queda mucho tiempo por delante. Obviamente, Santos es mi equipo favorito. Algún día quiero volver, pero no tengo nada planeado en la cabeza".

Neymar se encuentra recuperándose de la operación a la que se sometió en noviembre debido a una rotura de ligamentos cruzados y de menisco, de la rodilla izquierda. "Es doloroso, es mucho sufrimiento, pero me estoy recuperando. Ya han pasado siete meses de mi lesión, todavía faltan algunos más, pero vamos llegando", indicó referente a su estado de salud. Sin embargo, aunque se perderá la Copa América, seguirá de cerca la actuación de su selección: "Va a ser triste. Es una pena tener que alejarnos, obviamente, pero los apoyaré. Espero que Brasil pueda ganar, tenemos un equipo para eso, con jugadores de mucha calidad".