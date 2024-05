El Madrid supera al Barcelona en Balones de Oro hasta 2038 según la IA

La IA ha hecho la predicción de los ganadores del Balón de Oro hasta 2038. En esta lista aparecen jugadores de diferentes clubes, pero más de la mitad provienen de LaLiga, pues son madridistas o culés. La inteligencia artificial cuenta con que Kylian Mbappé llegue al Real Madrid este verano.

Entre todos los candidatos al siguiente Balón de Oro, la IA tiene a su favorito. Jude Bellingham es el elegido del 2024 sobre otros aspirantes que no aparecen en la lista como Harry Kane, entre la victoria de LaLiga, la actual final de la Champions y la próxima Eurocopa, el mediocampista destaca ante los demás, sin embargo, esta sería su única victoria en los siguientes 15 años.

A partir de 2025, Mbappé comenzará su cosecha de Balones de Oro como merengue y lo ganará una vez más en 2034. Los jugadores del Real Madrid compartirán el premio, pues además de Bellingham, aparece Vini en 2030 y también se encuentra Arda Güler como la última elección en 2038. Después de 16 años vestido con la camiseta blanca el jugador turco se consagraría como el mejor jugador del mundo.

Por parte del Barça se predicen tres ganadores, el primero en llevarse el galardón será Gavi en 2028. La lesión actual del mediocampista no afectará en un futuro según la inteligencia artificial y después de ocho temporadas Lamine Yamal logrará llevarse dos premios individuales seguidos a la edad de 30 años.

Quien conseguirá su noveno Balón de Oro tras el Mundial de 2026 es Lionel Messi. Para la IA, Argentina repetirá lo que hizo en Qatar 2022 y será suficiente para que Messi se lleve su último reconocimiento individual. Los comentarios no se dieron a esperar y dejaron frases como "Messi The Last Dance 2026" y el "Cuarto Mundial para Argentina", y acerca de la IA: "Me alegra descubrir que hay cosas en las que la IA aun está MUUUUUY lejos de dominarnos a los seres humanos".