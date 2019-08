Neymar y PSG acercan posturas

Neymar Junior sigue sin saber dónde va a jugar la próxima temporada. A nueve días del cierre del mercado de fichajes, el futbolista del PSG aún no ha resuelto su futuro y Barcelona y Real Madrid siguen haciendo cuentas para encontrar, de una vez por todas, la fórmula que satisfaga al club parisino. Pero ni en los despachos de Can Barça ni en los de Concha Espina parecen dar con la tecla y hasta entonces el "10" seguirá defendiendo la camiseta del PSG.

Mañana el equipo de Tuchel regresa al Parque de los Príncipes y Neymar, que recibió insultos de su propia afición en el primer partido de Liga, no estará en el césped. "Neymar está cada vez más en forma, ha ganado cada vez más capacidad y ha estado con el equipo. Ha hecho todos los entrenamientos con calidad, volumen e intensidad. Pero la situación entre el y el club es siempre la misma. La posición del club es clara. Si la situación no se aclara no jugará. Si la situación se aclara antes de mañana jugará, si no, no", dijo de manera tajante Tuchel, entrenador del PSG.

Cansados del culebrón en el que se haya inmerso su jugador, desde el club han tomado la decisión de no convocar a Neymar, que no juega con el PSG desde el pasado 11 de mayo, hasta que el carioca aclare su futuro. Un futuro que quizás pasa por permanecer en la entidad gala ya que según L'Equipe la relación entre brasileño y entidad ha mejorado. Tanto club como jugador saben que el mercado está llegando a su fin y que si no llega una oferta convincente Neymar seguirá en París.

L'Equipe señala que hay señales de paz entre las dos partes y que la situación ya no es tan tensa como a principios de verano. Quien sabe si Neymar continuará una temporada más en el PSG, pero de producirse el jugador no quiere vivir a la sombra. Se niega a revivir la misma situación que su ex compañero Rabiot que la pasada campaña estuvo apartado del equipo por no aceptar una oferta de renovación. Neymar quiere volver a ser ese futbolista querido por la afición y como los días pasan y su futuro no se resuelve, el brasileño ya se va preparando para lo que viene.