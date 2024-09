Noche de violencia en el derbi de Belgrado: Así salió el entrenador Stanojević a la rueda de prensa

Uno de los míticos clásicos de la Super Liga de Serbia se disputó anoche en Belgrado. Los dos equipos de la capital, Partizán y Estrella Roja se midieron por la jornada nueve de la competición doméstica, pero lo que comenzó como un espectáculo futbolístico quedó borrado por la violencia de la afición local.

Desde el comienzo se sentía la tensión en la tribuna del Partizán; sin embargo, en el minuto 24 y después de que el árbitro concediera un penalti a favor del Estrella Roja que convirtió Ndiaye, un hincha saltó al campo y fue interceptado por la seguridad del estadio. El descontento de los Grobari (aficionados del Partizán) no terminó ahí y con cada gol que caía el terror y la molestia en las gradas se iba acrecentando, lo que desencadenó después del último tanto al minuto 65 (0-4) una lluvia de bengalas sobre varios jugadores visitantes y muchos gritos en contra del entrenador Aleksandar Stanojević, pidiendo su dimisión.

No conformes con eso, solo bastó con el pitazo final del colegiado para que las gradas se vinieran abajo y, tras lograrse colar en los vestidores, varios aficionado del Partizán agredieron, no solo al entrenador serbio, sino a todo el equipo. "Los aficionados rompieron el cristal, es una situación desagradable, pero no me gustaría hacer un teatro con esto. Si el resultado fuera un empate, no habría venido a la conferencia de prensa. La situación es diferente y por eso vine", dijo Stanojević en la sala de prensa, cuando se presentó con varias heridas en el rostro.

"Pido disculpas a todos los aficionados del Partizán, pido disculpas por haber permitido perder así. Sin 'sangre', sin nada. El Estrella Roja mostró clase y asumo la responsabilidad, esta es la derrota más dura de mi carrera", concluyó el estratega del Partizán. Vladan Milojević, entrenador del Estrella Roja, mostró su descontento por la situación: "Es feo. Le deseo lo mejor. Estas no son cosas buenas para el fútbol. No deberíamos elevar todo al nivel de la guerra. Estas cosas son feas y no deberían suceder".

Previo al incidente en los vestuarios, los jugadores del Partizán se pelearon entre ellos en el túnel. Ambos incidentes fueron detenidos por la seguridad del estadio, lastimosamente, es reprochable que la violencia vuelva a ser protagonista en el deporte.

La actualidad del Partizán

El descontento de la afición se debe al mal momento que vive el Partizán de Belgrado. Con esta derrota, son 11 puntos los que le separa del Estrella Roja, el líder en solitario de la Super Liga de Serbia. Además, los blanquinegros no han conseguido ganar a su máximo rival en los últimos cinco enfrentamientos (cuatro derrotas y un empate). Y esta goleada es la caída más abultada ante el eterno rival desde abril de 1998, cuando también perdieron 4-0 en el Stadion Rajko Mitić. El equipo de Aleksandar Stanojević es noveno con 11 puntos y con este suma 8 partidos sin conocer la victoria, sumando todas las competiciones. Cuando le preguntaron sobre su dimisión, el estratega serbio afirmó: "Estoy aquí, veremos qué pasa. La responsabilidad es mía y estoy dispuesto a asumirla".