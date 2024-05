Nora Brugman, que buscará el oro en los Juegos de París con Jordi Xammar: "La vela te enseña a solucionar las cosas por ti misma"

Es complicado meterse en la cabeza de un deportista, pero hay detalles que ayudan a comprenderlo. El 4 de agosto de 2021 fue uno de los días más importantes en la carrera de Jordi Xammar, pues se colgó, junto con Nico Rodríguez, el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la clase 470 de vela. Uno de los cientos de mensajes de felicitación que recibió fue de Nora Brugman. "Somos muy amigos desde pequeños. Hemos navegado en las mismas clases juveniles, e hicimos un viaje a un entrenamiento en Perú y allí fue cuando más amigos nos hicimos. Me emocioné un montón [con la medalla], lo estaba viendo y le mandé un mensaje. Sabiendo la cantidad de gente que le habría contactado, no me esperaba una contestación, o si eso meses más tarde", explica Nora. Pero al día siguiente, Jordi la llamó: "Pero qué haces, no hacía falta", fue la respuesta de Nora. La llamada no era sólo para darle las gracias. La clase 470 cambiaba y se convertía en mixta para los siguientes Juegos Olímpicos, los de París, que además estaban ya casi a la vuelta de la esquina porque la pandemia retrasó los de Tokio de 2020 a 2021, por tanto sólo quedaban tres años para preparase. "Entonces me habló de la idea que él tenía y cómo quería plantearlo, que su objetivo era intentar ir a por una medalla de oro juntos", desvela Nora. Recuerden, era el día siguiente de que hubiera ganado un bronce.

Ella aceptó y pusieron ideas en común. "Al retrasar los Juegos de Tokio y siendo una clase nueva, no había tiempo que perder. Todo el mundo está en la misma situación y nosotros lo vimos como una oportunidad. Teníamos clara la guía de trabajo, cómo queríamos hacer las cosas, saber que los dos íbamos a meterle más horas que nuestros rivales. Esa ha sido la clave yo creo, aprovechar esa oportunidad y buscar nuestro límites", opina Brugman. Los resultados no han podido ser mejores, pues este 2024 se han proclamado, entre otras cosas, campeones del mundo y de Europa y en julio en Marsella intentarán cerrar el círculo.

Esta vez centrada cien por cien en la vela

A la tercera, Nora estará en unos Juegos, y además con las máximas aspiraciones. Ya lo intentó, sin éxito, para Río 2016, sabiendo que tendría pocas opciones. Y tampoco pudo estar en Tokio 2020, en familia. "Después de los Juegos de Río me fui a Estados Unidos a trabajar. Yo tengo doble nacionalidad [su padre es estadounidense] y mi hermana fue a la universidad allí y trabajaba allí, por eso competimos por Estados Unidos", cuenta Nora. "No teníamos ayuda de una federación o de un equipo y, para hacer la campaña olímpica, estuvimos trabajando mucho tiempo. Compaginábamos. Entre semana entrenábamos y los fines de semana trabajábamos. Y hacíamos bloques de trabajo para ahorrar algo de dinero y poder viajar y hacer la temporada", narra. Esta campaña de París 2024 sí se ha podido dedicar cien por cien a la vela.

"La vela de pequeña la recuerdo como de tener miedo"

El deporte le viene de familia a las hermanas Brugman. Su madre era esquiadora y su padre jugaba al hockey. "Jugó para la Universidad, después se mudó a Ámsterdam a competir con un equipo de allí, y luego viajó a España a ver a un amigo que estaba también jugando, y le encantó el ambiente, se mudó allí y conoció a mi madre", describe. "Mi padre de pequeño navegaba en Boston, siempre le había encantado la vela y consideraba que era un deporte que aportaba muchísimos valores, aparte de estar en contacto constante con la naturaleza", añade. Comenzaron haciendo cursillos de verano y en esos inicios su deporte asusta. "La clase en la que se empieza se llama Optimist, vas sola en el barco, y siempre lo recuerdo de pequeña como de tener miedo, pero creo que esas cosas te hacen ser la persona que eres hoy en día. Por eso siempre he pensado que el deporte de la vela es increíble, porque eres una niña pequeña y tú sola te tienes que sacar las castañas del fuego, y tomar las riendas, y eso te aporta unos valores y una manera de ser que compartimos muchos o casi todos los de este mundo, que es solucionar las cosas tú misma, ser proactiva, cuidar de tu material, ser autosuficiente", piensa. Después de los cursillos pasaron a hacerlo ya de forma regular, y a los 32 años ha cumplido uno de sus sueños.

Nora hace el trabajo más físico

El trabajo de Nora y Jordi en el barco es diferente. "Él es el patrón, el que lleva la caña, el volante, y yo soy la tripulante que hago una parte más física, yo me encargo más del barco, de la técnica... Cada uno tiene unas responsabilidades y luego hay ciertas cosas que trabajamos en común", desgrana. Eso hace que el entrenamiento sea también un poco diferente. "Jordi se centra sobre todo en la parte aeróbica y yo le pongo un poco de énfasis a la parte de fuerza, además teniendo en cuenta que es una categoría mixta ahora y en mi posición también hay hombres que hacen el mismo trabajo y eso ha hecho que suba un poco el nivel de exigencia tanto de peso como de físico".

Eso en cuanto a la preparación del cuerpo. Pero el camino olímpico exige mucho más: "Está la parte material, estudio del campo, meteorología... Aparte del agua hay un montón de cosas más que hacemos en tierra. Y tenemos a nuestra psicóloga, Patri Díaz, con la que trabajamos tanto por separado como juntos", afirma Nora.

Esta semana van a Marsella, al campo de regatas olímpico en el que el tiempo es casi impredecible y puede salir un día de viento, más calmado o medio. Tienen que estar preparados para todo para que ningún detalle se escapé y así intentar estar en lo más alto del podio más deseado.