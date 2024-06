La nueva vida de Jesé: sin equipo y apoyando a su mujer tras ser expulsada de Supervivientes

La vida de Jesé Rodríguez cambió después de abandonar el Real Madrid en la 2015-16 para poner rumbo al PSG. El madridista firmó un contrato de cuatro temporadas que supuso un sinfín de problemas para el club parisino. Desde el principio, Jesé no entró en los planes deportivos y empezó a salir cedido a diferentes entidades como Stoke City, Real Betis, Sporting y Las Palmas, entre otros.

Una vez que su contrato expiró, Jesé volvió a Las Palmas y salió de malas maneras con destino a Turquía para jugar en el Ankaragucu, después en la Sampdoria y, por último, en el Coritiba. Su última etapa en Brasil fue negativa y no encontró ningún proyecto que le convenciese.

La caída de Jesé se debe, en gran parte, a las grandes lesiones que tuvo y que le frenaron por completo de ser aquel jugador que parecía ser.

Ahora mismo, Jesé está sin equipo y es más conocido por estar relacionado al programa ‘Supervivientes 2024′, donde participó su mujer Aurah. La televisiva fue expulsada durante la gala del pasado jueves. Una expulsión muy criticada en redes sociales, y de la que ha hablado también su marido, Jesé Rodríguez, que ha compartido un mensaje en las stories de su perfil de Instagram, en el que muestra que se siente muy orgulloso de la influencer: “Orgulloso de ti, para mí eres mi ganadora, te amo. Siempre bebé”.

Que nadie dude de que soy y seguiré siendo futbolista. Llevo cuatro semanas entrenando de lunes a viernes, a veces sábados, con dobles sesiones, preparándome y esperando. He tenido alguna cosa pero no he querido tomar decisiones precipitadas. Me gustaría llegar a un sitio donde tenga estabilidad, donde pueda jugar de seguido. Si tuviera esa continuidad que todo futbolista busca, seguro que rendiría como lo he hecho en otros sitios. Me gustaría que fuera en España, cerca de mi familia”, afirmó Jesé Rodríguez en MARCA hace unos meses.