El número uno del ajedrez argentino da una patada a su país para competir con España

El ajedrez vuelve a ser protagonista. El escándalo de las supuestas perlas anales como método de hacer trampas en el ajedrez hizo correr ríos de tinta durante todo el pasado año. Si el ajedrez quería ruido y volver a la primera línea mediática, no hay duda de que con el conflicto Carlsen contra Niemann lo logró. Pero ahora, es un lío de banderas el que ha vuelto a sacudir el llamado deporte de reyes y provocar un sonoro escándalo en Argentina.

Mientras todos los aficionados al Ajedrez estaban pendientes del Mundial celebrado en Bakú, Azerbaiyán, explotó una bomba que hizo saltar por los aires el ajedrez argentino. y es que su número 1 ha decidido cambiar de bandera, dar una patada a su país y representar a España.

El campeón argentino de ajedrez, Alan Pichot, comunicó en sus redes sociales que dejará de representar a la Argentina en los torneos internacionales y jugará ahora para España, país en el que vive. El maestro explicó que tuvo que tomar esta decisión por su enfrentamiento con Mario Petrucci, presidente de la Federación argentina de Ajedrez.

"El Gran Maestro Alan Pichot (25 años , Elo 2642) ha cambiado su bandera FIDE de Argentina a España. Alan ocupa en estos momentos el quinto puesto en el ranking absoluto de España", informó oficialmente la Federación Española (FEDA). La decisión de Pichot ya se ve reflejada en el sitio web oficial de la FIDE, donde al consultar el ranking de ajedrecistas su nombre aparece junto a la bandera de España.

El ajedrecista argentino pone así fin a un largo conflicto con la Federación Argentina que tuvo como punto más álgido su salida del equipo para disputar la Olimpiada en la India, en julio del año pasado.

“Esta es la última vez que voy a hablar públicamente sobre este tema. No me cambio de federación por motivos económicos ni por oportunidades. Podría vivir cómodamente en Europa representando a Argentina, ya que esta bandera me brinda muchas opciones. Ser el mejor en el ranking latinoamericano me facilita recibir invitaciones a torneos en comparación con estar quinto en el ranking español. La única razón de este cambio tiene nombre y apellido: Mario Petrucci” comenzó disparando Pichot en su perfil de Twitter.

El maestro del ajedrez prosiguió con su ataque y denunciando las maniobras de Petrucci: "Es quien se negó a brindar cualquier tipo de ayuda económica a los mejores jugadores del país (inscripción al Continental, hoteles, pasajes, entrenador, etc.), a pesar de que la FADA tiene superávit y recursos de sobra para poder gestionarlo. La misma persona con la cual tuve que sentarme varias veces en su domicilio a negociar condiciones en negro y sin facturación. Un ejemplo de esto fue la negociación para las últimas olimpíadas, en donde a cuatro representantes se nos ofreció una suma de dinero en negro, la cual terminé rechazando y renunciando a la participación en uno de los eventos más importantes del calendario. La misma persona que me está reclamando en estos días 10.000 euros para dejarme jugar libremente antes del año 2025 los torneos oficiales con la bandera de España (Grand Swiss, mundial rápido y blitz, campeonato europeo, etc.), después de haberme prometido varias veces que no iba a reclamar un centavo por mi salida. Es el mismo que toma sistemáticamente este tipo de decisiones pasando por alto a toda su comisión directiva...".

Dinero negro, maniobras oscuras...

“En los últimos diez años de gestión se adueñó del ajedrez argentino, se aseguró de tener en el bolsillo a muchos jugadores, dirigentes, organizadores y árbitros para que no se escuchen críticas sobre su gestión. Mientras más fiel y leal seas, más ‘trabajitos’ te van a salir. Juega con la necesidad económica de la gente y con el miedo. Además de abusar sistemáticamente del poder que tiene, haciéndote creer permanentemente que vos sos el empleado y él es el patrón. Disfruta ejerciendo ese poder y haciéndote sentir inferior”, continuó dejando entrever maniobras oscuras por parte de Petrucci.

Pichot recalcó que su brutal enfado es solamente con el presidente de la Federación de Ajedrez y que los otros empleados no están enterados de sus manejos: “Maneja la federación de una manera prepotente y dictatorial, pasando por alto a toda su comisión directiva, que no está al tanto de absolutamente nada”.

Para muchos seguidores argentinos se trata de una traición sin precedentes, mientras que otros lo entienden destacando el profesionalismo con el que se trabaja a nivel institucional en España: "Esto en otro deporte, en fútbol o baloncesto sería considerado traición total. En ajedrez es totalmente entendible, Argentina realmente no puede aspirar a nada tal como está. En cambio España sí puede pelear arriba porque se trata con la seriedad que se merece al ajedrez", reza uno de los mensajes que le dejaron a Pichot en Twitter.

La respuesta de la Federación

El presidente de la Federación argentina no a tardado en responder con una dura declaración que recoge Infobae: No quiero entrar en una polémica pública, sí voy a mantener mi postura que es la de no anteponer la tesorería de la FADA por encima de los jugadores profesionales. Sé que aquél viaje de la olimpíada a la India marcó un antes y un después para el ajedrez argentino, pero la realidad fue que desde la FADA le dimos el dinero para los viáticos de todo el equipo, y ellos, los cuatro que vinieron a mi casa, Alan Pichot, Sandro Mareco, Carolina Luján y Florencia Fernández, decidieron repartirse el dinero entre ellos y dejar al resto de los jugadores sin nada”.

La polémica está servida.