Obligan a un niño de cinco años a quitarse la camiseta del Espanyol para poder entrar en el campo del Girona.

La imagen viral que ha indignado al mundo del deporte está generando un sinfín de polémica. Al mundo del fútbol. Una que invita, que debe invitar, a la reflexión. Al qué está pasando. Se ha vivido en Girona, en el campo de Montilivi, cuando la seguridad del estadio no ha permitido entrar a un niño al feudo del Girona por el simple hecho de llevar una camiseta del Espanyol. A un niño de tan solo cinco años.

Más Noticias Un equipo de LaLiga estaría dispuesto a llevarse a Jesús Vallejo del Real Madrid en enero

Su padre se ha encargado de grabar la secuencia y de compartirla en redes sociales, en un vídeo que se ha vuelto viral y que ha desatado la indignación de prácticamente todos y todas los que lo han visto en 'X'. La narración del padre lo deja todo claro: "El bebé se ha tenido que quitar la camiseta del Espanyol porque dicen que con ella no puede entrar. Un niño de cinco años".

"Terriblemente peligroso, pueden morir todos porque el bebé lleva la camiseta del Espanyol. En mi p*** vida tú fichas por el Girona. Jamás. Tu sigues en el Gironés, luego ya irás a otro equipo", se escucha decir en el vídeo al padre. La reacción del miembro de seguridad indicaba que no tenía más remedio que hacer lo que hizo: "Me sabe muy mal... me sabe muy mal caballero".

El motivo de esto es que la Policía había declarado el partido de alto riesgo. Desde el club indican que según la normativa en estos casos, los agentes pueden impedir el acceso a personas con cierta indumentaria a algunas partes del campo.

Sin embargo, este pequeño de cinco que lo único que deseaba era ver a su equipo, no ha sido el único aficionado que se vio obligado a esconder su indumentaria fubolística. Una de ellas ha explicado a Jugones que iba a entrar con la bufanda de su equipo. No se lo han permitido "ni escondida". "Que lo tirara", ha asegurado que le ha dicho la seguridad.