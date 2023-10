Las palabras de Federer a Nadal que emocionan al mundo del tenis

Roger Federer fue homenajeado en el Masters 1.000 de Shanghái. El tenista suizo logró dicho título en las ediciones de 2014 y 2017 y además ganó las Nitto ATP Finals en las ediciones de 2006 y 2007. El suizo ganó en este escenario a Nadal en semifinales en las ATP Finals de 2006 y 2007 y en la final del Masters 1.000 de Shanghái de 2017. "He oído ese nombre muchas veces... He jugado con Rafa muchas veces. No en todas las grandes pistas pero en casi todos los grandes estadios de todo el mundo. Estoy feliz de haber podido jugar con él aquí no solo una vez, sino tres. Creo que jugué muy bien ese partido y puede que Nadal tuviese algo de molestia en las rodillas o estuviese cansado. Fue fantástico en 2017, el año en el que volví de mis problemas de rodilla, fue un año de ensueño", afirmó.

Federer prometió que intentará disfrutar la vida nocturna de Shanghái. “Quiero disfrutar la vida nocturna, pero tengo que tener cuidado para no desmadrarme. Si alguno tiene recomendaciones sobre bares o restaurantes, ¡hacédmelo saber!", aclaró. Hay que recordar que Federer y Nadal siempre han competido de manera sana y deportiva. La prueba de ello es que el propio Nadal estuvo con Federer el último día que se despidió del mundo del tenis. Las lágrimas de ambos ratificaron el respeto que se tienen.

“Soy una persona sensible; cuando ves despedirse a alguien a quien aprecias es difícil no emocionarse. Se me fue un poquito de las manos, y lo peor es que cuando me fui a la habitación yo solo me volví a emocionar. Era difícil que no ocurriera por todo lo que se vivió aquella noche”, dijo Nadal sobre aquella noche.

Tras la retirada de Federer, muchas son las voces que apuntan a que Nadal podría hacer lo mismo. “Rafael Nadal lamentablemente se retirará en Roland Garros. No le deseo, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y luego se despedirá”, aseguró Zverev. Pero lo cierto es que Nadal siempre evita hablar de ese tema. Lógicamente, todo el mundo sabe que se encuentra en su etapa final, pero el español quiere decir adiós a lo grande y no porque las lesiones se lo impongan.