El pastizal que gana el Betis tras vencer al Aris Limassol

El Real Betis se reencuentra con su mejor versión gracias a un gol de Ayoze Pérez en el minuto 75 supuso la victoria del Betis ante el Aris de Limassol. El conjunto de Pellegrini es el líder del Grupo C de la Europa League. Esto supone un ingreso extra para el Betis. Cada uno de los 32 clubes que están clasificados para la fase de grupos de la Europa League logró una cantidad fija de 3,63 millones de euros a lo que también tiene que sumarse el resto de vías para lograr dinero.

"Hay que recordar que existe un ingreso adicional en base al coeficiente UEFA de las últimas 10 temporadas. El equipo con el peor coeficiente recibe 132.000 euros, mientras que el mejor obtiene 4.224.000 euros. El Real Betis es el décimo tercer equipo con mejor coeficiente de la competición, por lo que por ese registro percibirá 2.640.000 euros. Además, hay 139,5 millones destinados al market pool que se reparten entre todos los participantes según la importancia que se otorgue a su mercado televisivo", informa El Desmarque.

También hay que sumar 630.000 euros por victorias y 210.000 por cada empate. En otras palabras, esa victoria hace posible que ingresen más de medio millón de euros. En total, ya son más de 1.200.000 euros los que ingresaría el Betis solo por resultados en la fase de grupos.

"Me gustó la madurez del equipo para afrontar el partido. No pensamos que fuera a ser fácil. Me gustó la fortaleza defensiva, después tuvimos cuatro mano a mano y aproximaciones peligrosas, pero tenemos que seguir trabajando en las finalizaciones. En el tiro al palo de ellos, estábamos preocupados por las contras que hace el Aris con velocidad y jugadores peligrosos. Por suerte pudimos convertir en la jugada siguiente pero su portero también hizo varias salvadas antes y lo más justo era el 0-1 para nosotros que el 1-0 para el Aris", afirmó Pellegrini.