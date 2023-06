Tientan a Pellegrini con un sueldo cuatro veces mayor para que deje tirado al Betis

Aunque Manuel Pellegrini tiene contrato hasta 2025, también tiene una cláusula de 6 millones de euros que le liberaría de dicho compromiso. Y dicha cantidad estaba dispuest a pagarla desde Arabia Saudí el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo para que dejase tirado al Betis. Sin embargo Manuel Pellegrini se ha mostrado fiel a su compromiso con el conjunto verdiblando rechazando una jugosa oferta que hubiera multiplicado por cuatro su actual salario.

Cabe señalar que el técnico chileno también recibió meses atrás una suculenta propuesta para regresar a la Premier League. Manuel Pellegrini volvió a declinar esta opción con la que hubiera visto mejorada su ficha, y el Betis decidió premiarle subiéndole el sueldo. No obstante, en esta ocasión el técnico del equipo andaluz ha sido tentado con cerca de 15 millones de euros netos por temporada según el diario AS. Aún así Manuel Pellegrini es feliz en Sevilla y no se moverá del Betis, equipo al que ha clasificado para jugar en Europa tres años seguidos por primera vez en su historia y con el que conquistó la Copa del Rey de 2022.

Pellegrini y la cláusula que le permitiría salir del Betis

Después de que el Aston Villa sacase a Unai Emery del Villarreal a mitad de temporada, Manuel Pellegrini fue tentado para hacer lo propio y poner rumbo junto a él a la Premier League. Cuestionado al respecto, el chileno confirmó en rueda de prensa que tenía una cláusula, aunque dejó claras sus intenciones. “A mí me gusta cumplir mis contratos, lo he dicho siempre; pero sí que tengo cláusula”, afirmó Manuel Pellegrini.