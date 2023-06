El pastizal que recibe el Manchester City tras ganar el triplete

El Manchester City está en su mejor momento. Ya no solo por ganar su primera Champions, sino también por redondear la temporada con un triplete que jamás antes había conseguido. Guardiola ya es el único entrenador en conseguir dos tripletes con dos equipos diferentes. La entidad logra una alta cantidad de dinero con más 325 millones de euros, tal y como afirma The Sun."Estas competiciones son como una moneda... al final podríamos haber empatado e ido a la prórroga y perdido, pero también haber ganado más cómodamente si Foden hubiera hecho el 2-0. Estaba escrito en las estrellas, hoy nos tocó a nosotros. Hicimos una cosa única y estoy feliz, cuando partíamos de favoritos anteriormente hacíamos desastres. No tengo energía para pensar en la próxima temporada, es imposible. Necesitamos un descanso, es demasiado largo. Nuestros jugadores tienen partidos internacionales ahora. UEFA y FIFA, piénsalo. La Premier League terminó hace dos o tres semanas, ahora la gente tiene que volver a jugar. Es demasiado. Comenzaremos desde cero la próxima temporada. Vamos a celebrar en el hotel con familiares y amigos. El lunes es el desfile en Manchester. Con esta competencia, el triplete era muy difícil", afirmó Pep.

El dato es que el City pierde -666,69 millones de euros en contrataciones y traspasos. El City alcanzó acuerdos con una decena de empresas de Emiratos Árabes Unidos, como Etihad Airways, por ejemplo, una práctica que la Premier League ya trató de frenar cuando el Newcastle United fue comprado por Arabia Saudí, porque puede propiciar una forma de financiación injusta en relación al resto de clubes.

La Premier League emitió en el pasado mes de febrero un comunicado en el que acusaba al Manchester City de numerosas supuestas infracciones de las reglas financieras. Esta investigación ha durado cuatro años (desde 2019) y explica más de 100 cargos por incumplimientos de las reglas de la Premier League. El City maquilló a su manera las cuentas del club durante años, realizó pagos inapropiados a entrenadores y también a jugadores, esquivó las normas del ‘Fair Play Financiero’ (FFF) y no cooperó con las investigaciones de la Premier League. Todo esto puede suponer la expulsión del equipo de la competición. “De acuerdo con la Regla de la Premier League W.82.1, la Premier League confirma que hoy ha remitido una serie de supuestas infracciones de las Reglas de la Premier League por parte del Manchester City Football Club a una Comisión en virtud de la Regla de la Premier League W.3.4″, afirma el comunicado. A la espera de saber más sobre esto, lo cierto es que el éxito deportivo en esta temporada es una realidad.