Paula Badosa confiesa lo que ve en el Open de Australia para olvidar el tenis: "Es súper extremo"

Paula Badosa está mostrando buenas sensaciones en el Open de Australia. Jugará los octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras imponerse en un duro encuentro a la ucraniana Marta Kostyuk en tres sets por 6-4, 4-6, 6-3, el pasado viernes. Después, contó su secreto para relajarse.

La jugadora catalana, undécima cabeza de serie, tuvo que lidiar con unas condiciones complejas en la pista, en un día con mucho viento y el primero en su andadura en Melbourne en el que jugaba al aire libre y no en condiciones de 'indoor' como en sus dos primeros encuentros.

Badosa no llegó a estar del todo cómoda, pero, como ella misma reconoció tras el choque en rueda de prensa, fue capaz de mostrar fortaleza mental para superar a una Kostyuk que batalló en todo momento en un duelo donde los errores no forzados, 48 de la española y 52 de su rival, sobresalieron en un encuentro de más de dos horas y media de duración.

"No fue fácil, especialmente por las condiciones. Hacía mucho viento y venía de jugar en 'indoor' en los dos primeros partidos y me sentía muy bien en condiciones totalmente diferentes. Fue difícil jugar, pero creo que hoy especialmente fue una batalla mental y estoy feliz de haber conseguido la victoria", aseguró la española.

"Simplemente trato de mantenerme positiva, incluso aunque a veces las cosas no salgan como quiero siempre trato de luchar sin importar lo que pase, porque sé que si no lo hago, me arrepentiré más después", decía una Badosa muy reflexiva. Siempre doy mi cien por cien incluso si el nivel no es excelente. Sólo pienso en dar todo lo que tengo porque luego ya tendré tiempo para pensar en ello y tal vez lamentar algunas cosas o no", añadió.

Tuvo varios gestos hacia Tsitsipas: "Estoy interactuando con él, que es el está ahí conmigo, y Stefanos es solo un apoyo emocional", pero los gestos que llamaron la atención no eran para él: "Hablaba con mi entrenador porque hacía mucho viento y me estaba pidiendo que hiciera algunas cosas que entiendo totalmente, pero que en ese momento, no pude hacerlas tan bien. Así que, sí, fue un poco la frustración del viento, pero mentalmente lo acepté en algunos momentos, especialmente en el tercer set".

A Paula Badosa le preguntaron por cómo hace para relajarse entre los partidos, superar la presión y matar el tiempo entre eliminatorias. Badosa se reía: "Me voy a ver ‘La isla de las tentaciones’ porque para desconectar necesito ver algo súper extremo”, decía la tenista española, muy natural en las conferencias de Prensa.