Pecco Bagnaia manda, Marc Márquez disfruta y Acosta avisa para el futuro

Bagnaia se puso delante antes de terminar la primera vuelta y el resto es historia. Es decir, que se escapó con su súper Ducati 2024 y nadie pudo responder. Su ritmo era buenísimo, así que lo único que tenía que hacer era replicarlo vuelta a vuelta y no fallar. No es que sea fácil, pero sí que era previsible, porque él y su moto son ahora mismo la combinación más fuerte y por eso terminó el curso pasado ganando la carrera y el título en Valencia y ayer volvió a imponerse después de cambiar de año. Estaba arriba y sigue arriba, pero detrás de él, a su espalda en Lusail, pasaron muchas cosas que ilusionan a la afición española y que en un futuro cercano podrían ser un motivo de preocupación para el italiano.

Que Jorge Martín va a ser su gran rival por el título está claro y el madrileño lo confirmó con dos podios, un triunfo el sábado y un tercer puesto en la carrera larga. Tiene problemas de vibraciones en el neumático trasero y necesita adaptar su pilotaje, pero si es así y está arriba, en cuanto lo arregle va a volar. Martín es el valor más seguro de la armada española ahora mismo, lo que pasa es que parece que este curso se apuntan dos que en 2023 no estaban.

Primero Marc Márquez, que en realidad sí estaba en MotoGP pero no era capaz de oler el podio prácticamente con la Honda. Por eso cambió de equipo, dejó el suyo de siempre y apostó por la Ducati de Gresini. Quería volver a disfrutar, sentir mariposas en el estómago y de nuevo tener ganas de que llegara el fin de semana para subirse a la moto. Y se divirtió en Qatar, con un quinto puesto el sábado y un cuarto el domingo, donde por muchos momentos quiso opositar al podio, lo que pasa es que cuando fue a hacer el intento final se encontró con que Martín ahora mismo es demasiado para él. «Tenía ritmo, pero quería gestionar los neumáticos, en las últimas vueltas he decidido lanzar el ataque, pero al llegar a Martín no tenía más. Él iba más rápido así que he decidido regular. Había ganas de podio pero no ha podido ser», explicaba Marc en «Dazn», tan paciente como en los últimos tiempos, donde no se precipita. «Intentaré estar entre los cinco primeros regularmente, si quieres algo más hay que ganar carreras y estar en el podio, que ahora mismo no es posible. Tengo que tener paciencia en este comienzo», confirmaba con una media sonrisa. Esto es muy largo, pero en un circuito que no es precisamente de sus preferidos, demostró que el cambio de marca tenía sentido y que con la Ducati 2023 es posible estar delante y no hundido en el fondo del pelotón. «Sólo gané aquí en 2014, siempre se me ha atragantado un poquito. Firmaba estar entre los cinco primeros, pero más que falta de motor era error mío, salía mal de la última curva y perdía en aceleración. Ganaba en otros puntos pero no compensaba. Falta gestionar mejor las curvas rápidas, me he peleado un poco con la moto, y tenemos que tomar nota de todo ello y aprender», cerraba el de Cervera, deseando que llegue Portugal.

El otro que dejó destellos de lo que puede venir es Pedro Acosta, en su primera carrera larga en MotoGP y en su estreno en una prueba totalmente nocturna. Mucho se ha hablado de que es novato pero que no pilota como un novato, que su talento le da para llegar y rendir, como hizo sobre todo en Moto3, donde debutó y fue campeón.

En MotoGP está en periodo de prueba, pero su primera mitad de carrera en Lusail fue genial, pasando a pilotos más experimentados, en realidad lo son todos, incluido a Marc. Allí, en el cuarto puesto estuvo su frontera. Había gastado muchas fuerzas y neumáticos y se fue cayendo hacia atrás. Se le hizo larga la carrera, pero ya bastaba como aviso. «Cuando vi los ritmos del Sprint sabía que iba a estar por ahí unas vueltas. Iba muy agresivo, olé por él, así se aprende», decía el «93», que algo sabe de eso.

Otro liderato breve de Jorge Martín

«Ojalá esta vez me dure un poco más el liderato que en Indonesia», decía Jorge Martín después de ganar el Sprint de Qatar. Sumaba su décima victoria en veinte carreras cortas, y se ponía líder, como sucedió el curso pasado en Indonesia, cuando parecía que culminaba la remontada. Al día siguiente cometió un error y sólo fue líder unas horas. En el amanecer del curso 2024 le ha pasado lo mismo, pero la diferencia es que queda todo por delante y él cazó todos los puntos posibles ayer. «Tenía dos frentes abiertos, detrás con Marc, que venía muy cerca, y por delante quería alcanzar la segunda posición porque cada punto cuenta», decía sobre su pelea con Binder, segundo los dos días.