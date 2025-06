Pep Guardiola desvela la reunión con Agüero: "El cabronazo mete ese día 200 goles..."

Pep Guardiola, uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno, ofreció una charla íntima y distendida en el canal de YouTube xBuyer de los hermanos Eric y Javier Ruiz, que suma más de 5,7 millones de suscriptores. En la conversación, el técnico del Manchester City repasó su filosofía, recordó momentos clave de su carrera y dejó una “anécdota secreta” que ha dado mucho que hablar.

Guardiola reveló cómo enfoca su trabajo diario: con naturalidad y flexibilidad. "Siempre he pensado: ‘nos ponemos las botas y empezamos’. Y luego vemos cómo va el partido, el siguiente entrenamiento, y el próximo… y ahí surgen las dificultades”, explicó. Para el catalán, el secreto está en no complicar las cosas: “Es darle lógica, no provocar dolores de cabeza a los jugadores”. Esa mentalidad de cambio constante es también lo que lo mantiene motivado. “Voy a cumplir 10 años en el Manchester City, y si siempre hiciese lo mismo, lo mismo, lo mismo… sería un peñazo. Siempre hay algo y piensas: ‘voy a probar esto’”. Aunque reconoce que cada temporada trae sus propios retos —“Este año hemos tenido muchos problemas”—, Guardiola ve en esos obstáculos el auténtico encanto del deporte: “Si todo fuera bien... el deporte no va así”.

Sobre la longevidad en el fútbol profesional, fue claro: “A los futbolistas les tiene que gustar. Si no, no aguantan 10 o 15 años. Tiene que haber algo de cuando eras pequeño y bajabas a la calle. Tiene que haber pasión”. Y aquí, según Pep, el rol del entrenador es fundamental: “Tenemos el deber de no quitarles ese placer de jugar”. También reflexionó sobre el carácter competitivo de la élite: “Esto es una selva. Y la cuestión es quién sobrevive. Si no te gusta, tu compañero te quita el sitio”.

Guardiola, que debutó en el Camp Nou con apenas 19 años, comentó con admiración la desinhibición con la que juegan hoy los jóvenes del Barça: “Ahora ves a los jugadores del Barcelona y parece que juegan en el patio. Van al Bernabéu o a semifinales de Champions con 17 o 19 años y parece que están en el patio del colegio”. Contrastó esto con su propia experiencia como joven profesional, cuando la presión mediática era asfixiante y los veteranos eran fundamentales: “A nosotros nos costaba. Teníamos a los veteranos que te protegían… y alguna colleja también, que es la mejor manera para aprender”. Sobre su mentor, Johan Cruyff, guardó un recuerdo muy especial: “Cuando empezabas te ayudaba mucho… pero cuando despuntabas, te daba más cañita”.

Uno de los momentos más entrañables de la entrevista fue la historia que contó sobre Sergio Agüero.Guardiola confesó lo difícil que fue comunicarle al argentino que no seguiría en el club: “Recuerdo el día que le comuniqué a Agüero que no íbamos a renovarle, fue muy difícil. Ese día en el entrenamiento el cabronazo mete 200 goles en partidos cortos. Tenía una cara de ‘le voy a demostrar a este gitano’... ¡200 goles!”. Bromeó diciendo que casi se arrepiente en el acto: “Yo le decía: ‘¡Sergio, te voy a renovar, me he equivocado!’”. El Kun acabaría su etapa en el City marcando dos goles en su último partido. “Para mí fue un privilegio entrenarlo. Tenía un talento único”, dijo con emoción.

Para cerrar, Pep confesó que, de no haber sido jugador ni entrenador, probablemente se habría dedicado a la enseñanza. “Era buen estudiante. Me gustaba mucho historia”, reveló. Pero el destino lo llevó al fútbol, donde sigue escribiendo capítulos memorables, tanto desde el banquillo como ahora frente a millones de seguidores en una charla sin filtros.