Pep Guardiola se hace "la foto del siglo" con los hijos de Liam y Noel Gallagher en el concierto de Oasis

Hay regresos que marcan una época, y luego está el de Oasis, pues luego de 15 años de una separación abrupta, titulares incendiarios y una rivalidad fraternal que parecía improbable, Liam y Noel Gallagher han hecho lo que millones de fans creían imposible: volver a compartir un escenario en su Manchester natal. Por eso, la monumental gira Oasis Live '25 no es solo la celebración del 30 aniversario de su legendario álbum debut, Definitely Maybe; es la crónica de una reconciliación que tiene al mundo de la música en vilo.

Y como toda gran historia, esta tiene un símbolo, una imagen que encapsula el momento. Una simple fotografía que ya ha sido bautizada en redes como la "foto del siglo": al menos así la ha bautizado la persona que la ha compartido en Instagram: Gene Gallagher, el hijo de Liam Gallagher.

Mientras la banda desataba la euforia sobre el escenario, en el backstage se gestaba otro momento histórico. Allí, unida, se encontraba la nueva generación Gallagher: Gene y Lennon (hijos de Liam) y Anais, Donovan y Sonny (hijos de Noel), los jóvenes que han crecido en medio de la tormenta mediática de sus padres.

La imagen, compartida por Gene Gallagher y bautizada por él mismo como "la foto del siglo", se viralizó al instante. Posando con ellos, con una sonrisa cómplice y mostrándose cercano, estaba otra leyenda de la ciudad: Pep Guardiola, el aclamado entrenador del Manchester City. Se trata, entonces, de mucho más que una foto de famosos; era la unión de los dos grandes estandartes del orgullo de Manchester: la música de Oasis y el fútbol del City.

Una gira de proporciones colosales

Este reencuentro no es un gesto nostálgico, sino un evento cultural y económico de primer orden. Anunciada el pasado 27 de agosto, la gira arrancó con fechas agotadas en el Reino Unido e Irlanda, incluyendo paradas en templos como el Wembley Stadium. Es así como maquinaria de Oasis está de nuevo en marcha, con planes de conquistar Asia, Australia y Sudamérica a finales de 2025.

Desde luego, las cifras que se manejan son astronómicas puesto que, según estimaciones de la industria, este regreso podría reportarle a cada uno de los hermanos Gallagher alrededor de 58 millones de euros, situando a Oasis Live '25 como una de las giras más lucrativas de la década. Además, su éxito ha provocado, a su vez, que sus himnos inmortales vuelvan a escalar en las listas de éxitos, demostrando que su música sigue tan vigente como siempre, y todo esto bajo el cielo de la ciudad industrial que los vio nacer.