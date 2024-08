La petición de futuro de Sergio Rico tras salvar su vida

Sergio Rico ya pasó página de aquella tragedia que pasó el 28 de mayo de 2023 y que pudo costarle la vida. "Estoy al 100%. Gracias a Dios, tras todo este tiempo de recuperación, he vuelto a ser el que era. Me siento súper bien, preparado y deseando que me llegue esa oportunidad para devolver toda la gratitud a la gente que me ha apoyado y ha estado todo este tiempo conmigo. Y, sobre todo, deseando volver a sentirme futbolista, que, sin duda, es lo que más me gusta", aseguró Rico en una entrevista con Marca.

"Recibí el alta total por parte de los médicos y pasé todas las pruebas neurológicas pertinentes con buena nota. Ya el último mes y medio de la temporada pasada, estuve entrenándome con el PSG. Además, trabajaba a diario con mi recuperador personal mañana y tarde. Hicimos un gran trabajo y me siento preparado para competir de nuevo", dijo.

"Sigo sin recordar nada. Hay 4 ó 5 horas previas al accidente que no recuerdo y tampoco he querido removerlo. Al final, para mi mujer, para mi familia y para mis amigos, que sí que eran conscientes de lo que sucedía, ha sido un mal trago. Yo, prácticamente, he sabido de la misa la mitad y no he querido indagar. No era necesario remover esos malos pensamientos entre mis seres queridos", aseguró.

"Quería volver a sentirme portero, ponerme los guantes cada día. No había otro pensamiento que no fuera ése. He pasado más horas en la ciudad deportiva del Sevilla que en mi casa y en un futuro me encantaría poder volver al Sevilla y ayudar al equipo", zanjó.