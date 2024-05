La petición de Sergio Ramos al Sevilla para aclarar su futuro

Sergio Ramos fue el encargado de dar la cara ante los medios de comunicación tras el naufragio en Bilbao ante el Athletic. La temporada de Ramos en el Sevilla está siendo como un montaña rusa. El camero sí está demostrando que está a un gran nivel, pero la realidad es que los resultados colectivos no fueron los esperados.

Y el camero, con su futuro aún en el aire, mandó un aviso que puede ser considerado como la principal condición para continuar en el Sánchez Pizjuán. “Hay que cambiar muchas cosas”, sentenciaba. Este mensaje deja en el aire muchas dudas sobre su futuro.

“Hemos dado la cara con chavales que vienen con mucha ilusión y mucha hambre y yo para ir a la guerra quiero a gente así que dan la cara, sufren y sienten los colores para la situación que vive actualmente este club”, añadía el capitán sevillista.

“Yo vivo al día, como me dijo mi padre, disfrutando de cada momento como si fuera el último”. Aún le queda un último servicio contra el Barcelona el próximo domingo en la que quizás sea su despedida. Sea así o no, Ramos ya ha dado su diagnóstico y dicta que todo debe dar un giro radical en Nervión. Para su futuro y, sobre todo, por el del club.

“Hoy estoy feliz aquí y no pienso en lo que pueda pasar mañana. Intento entrenar bien todos los días y mientras me siga levantando con la misma alegría, por qué no, nunca se sabe si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme. Ya veré cuando llegue el momento, pero está claro que haber vuelto a mi casa ha sido un privilegio y sobre todo volver a llevar el escudo del Sevilla, que fue el equipo que me formó, el que me vio crecer y el que me hizo un hombre dentro del fútbol. Ha sido maravillosa la experiencia”, dijo Ramos al respecto hace unas semanas.