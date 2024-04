Sergio Ramos se pronuncia sobre su futuro en el Sevilla

Sergio Ramos termina contrato este verano con el club hispalense. El segundo capitán del Sevilla evitó otra vez hablar sobre su continuidad de manera directa, aunque fue preguntado. “Vamos a disfrutar de la tarde, vamos a ver los toros tranquilo”, comentó el jugador a las cámaras de El Desmarque al ser preguntado. Sergio Ramos ya fue preguntado en DAZN hace unas semanas.

“Hoy estoy feliz aquí y no pienso en lo que pueda pasar mañana. Intento entrenar bien todos los días y mientras me siga levantando con la misma alegría, por qué no, nunca se sabe si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme. Ya veré cuando llegue el momento, pero está claro que haber vuelto a mi casa ha sido un privilegio y sobre todo volver a llevar el escudo del Sevilla, que fue el equipo que me formó, el que me vio crecer y el que me hizo un hombre dentro del fútbol. Ha sido maravillosa la experiencia”, dijo al respecto.

La temporada de Ramos en el Sevilla está siendo como un montaña rusa. El camero sí está demostrando que está a un gran nivel, pero la realidad es que los resultados colectivos no fueron los esperados.