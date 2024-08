Pillan al campeón olímpico Thomas Ceccon dormido en un parque tras quejarse de la Villa Olímpica de París.

Thomas Ceccon, medallista de oro en natación en 100 metros espaldas masculino, protagonizó una de las imágenes más duras de los Juegos Olímpicos de París 2024. El nadador italiano fue cazado durmiendo en un parque de París y esto llamó la atención de muchos y pone de manifiesto las críticas hacia las condiciones de la Villa Olímpica.

Más Noticias El drama de Cindy Ngamba: la primera refugiada en lograr una medalla no puede volver a su país por ser lesbiana

Fue apodado "el nadador más sexy del mundo" tras mostrar sus abdominales en el podio al recibir la medalla de bronce en el relevo 4x100 metros estilo libre masculino y desde entonces su fama subió como la espuma, algo que se vio acrecentado cuando mostró su descontento con los estándares de la Villa Olímpica. A pesar de las condiciones, logró ganar la medalla de oro en los 100 metros espalda, un logro notable dado su descontento con el alojamiento.

Ceccon decidió dormir al aire libre al extender una toalla blanca sobre el césped y se echó una siesta bajo un árbol, aprovechando un descanso de la lluvia del sábado. Vestido con unos pantalones cortos con el escudo de Italia y con sus zapatillas a los pies, parecía estar bastante cómodo.

El remero saudí Husein Alireza fue quien descubrió a Ceccon durmiendo y compartió la imagen en su Instagram, etiquetando la ubicación como dentro de los terrenos de la Villa Olímpica.

"No hay aire acondicionado en la villa, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mueven por esta razón: no es una excusa, es la realidad que quizás no todos conocen. Estoy decepcionado de no haber llegado a la final, pero estaba muy cansado. Es difícil dormir tanto de noche como de tarde. Normalmente, cuando estoy en casa, siempre duermo por la tarde: aquí me cuesta mucho entre el calor y el ruido", aseguró.