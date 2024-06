Plata de Paul McGrath en los Europeos: el futuro de la marcha española ya está aquí

Paul McGrath (7-3-2002, Gavá) ha dado a España la segunda medalla de los Europeos con la plata en los 20 kilómetros marcha. Sólo el sueco Perseus Kalstrom (1:19:13) entró por delante del marchador catalán (1:19:31) que en el Estadio Olímpico de Roma logró su primer metal en categoría absoluta. El italiano Francesco Fortunato logró el bronce con 1:19:54

McGrath resistó hasta los cuatro kilómetros finales el ritmo de Kalstrom, "uno de los más peligrosos", según el español. Con una técnica exquisita, McGrath siempre estuvo por delante hasta que en el tramo final se quedaron solos él y el sueco. El cambio de ritmo del nórdico fue el único instante en que flaqueó, pero se rearmó de inmediato para subirse al segundo lugar del podio.

McGrath es desde ya una opción para todo en la marcha española. El campeón de España de la distancia ha confirmado en Roma lo que mostró el 26 de febrero en el Nacional de Zaragoza. "Tenía claro que allí tenía que ganar, quería ganar para conseguir plaza para los Juegos de París, salí con esa mentalidad y no me planteaba otro escenario. Era consciente de que para quedar campeón iba a tener que hacer muy buena marca, pero mis mejores previsiones estaban entre 1:19 bajos y 1:18 altos, que ya era mejorar dos minutos mi marca además de récord de los campeonatos y récord sub-23, pero cuando llegué a meta y vi esa marca de 1:17:55 me quedé perplejo porque no me lo esperaba. Sabía que valía bastante menos que los 1:21:03 que tenía, pero bajar más de tres minutos de golpe fue alucinante", comentó a la RFEA.

Paul ofrece claves para entender su plata en los Europeos. "El aumento del kilometraje ha sido fundamental. Lo he notado muchísimo. Lo hablamos mi entrenador, Alejandro Aragoneses, y yo al principio de temporada, que no bastaba con lo que estábamos haciendo y había que entrenar más. Todos los años hemos ido subiendo poco a poco la carga de entrenamiento, pero siendo año olímpico había que dar un paso más grande. La temporada pasada hacía una media de 100/110 kilómetros, mientras que ahora estoy haciendo 130, he hecho varias de 150 y eso desde octubre a febrero ha supuesto muchos kilómetros más. También esta temporada he empezado con un nutricionista, sigo una dieta estricta y creo que ha sido otro plus que me ha ayudado bastante".

La plata de McGrath ha llegado además en su ciudad favorita. "Soy un enamorado de Roma. Me encanta su arte y su gastronomía. Como casi a diario pasta y me explota la cabeza (risas) de pensar que la pasta que voy a comer allí es mil veces mejor que la que estoy acostumbrado a tomar, así que me reservaré, después de la prueba, un par de días para hacer turismo gastronómico", asegura.

Con madre, Isabel, española y padre, James, escocés, el 7 de marzo de 2002 hubo debate en la familia a la hora de ponerle nombrarle. "Mi padre quería ponerme un nombre británico y barajaba varios, pero mi madre decía que era imposible que esos nombres los pronunciara bien por ejemplo mi abuela y al final llegaron al acuerdo de ponerme Paul que es británico, pero asequible de pronunciar (risas)", dice el subcampeón de Europa que ahora sueña con pelear por una medalla en París.

Para ello se va a trasladar del 21 de junio al 16 de julio a Font Romeu. Además tiene previsto competir en La Nucía en el campeonato de España de 10.000.