Las redes estallan y piden que la ucraniana que adelantó a Garcia-Caro en la meta sea descalificada: ¿Cuál es el motivo?

La española Laura García-Caro perdió la medalla de bronce en los 20 km marcha femeninos del Europeo de atletismo de Roma al levantar los brazos antes de tiempo en la recta final, lo que ha aprovechado la ucraniana Lyudmila Olyanovska para adelantarla sobre la misma línea de meta.

La prueba la ha ganado la italiana Antonella Palmisano, que atacó nada más pasar el ecuador de la prueba y logró una gran ventaja. Por detrás, el grupo de cabeza se seleccionó hasta que a falta de 2 km atacó la también italana Valentina Trapletti, que logró la plata y el doblete para la selección anfitriona de este campeonato.

Laura García-Caro no pudo seguirla, pero entró al Estadio Olímpico, donde finalizaba la prueba, con cierta ventaja sobre su perseguidora, Lyudmila Olyanovska. De hecho, García-Caro cogió una bandera para celebrarlo.

Con evidentes signos de cansancio, la española levantó los brazos cuando quedaban solo unos metros para la línea de meta y en ese momento, Olyanovska le adelantó para chasco de García-Caro, que se quedó con cara de circunstancias. La deportista onubense se quedó sin medalla de la manera más cruel.

"Pensaba que no me pillaba"

"En la última vuelta lo iba dando todo, estaba bastante reventada y al final, de hecho, he intentado esprintar lo antes posible porque sabía que un esprint final no iba a ser lo mejor para mí. Quería intentar dejar la mayor ventaja posible ante ellas. En el 300 y en el 200 iba mirando para atrás porque sabía que la llevaba relativamente cerca, pero en el 100 he vuelto a mirar y vi que la llevaba más o menos a 50 metros. He intentado esprintar a tope con lo que tenía. Pensaba que no me pillaba y después... ni la he sentido. Pensaba que ya lo tenía", afirmó tras la carrera.

El vídeo de su llegada a meta no tardó en volverse viral y no solo por el fallo de la española. Muchos usuarios solicitan que la española denuncie a la atleta ucraniana y que esta sea descalificada. ¿El motivo?.. correr.

¡Ha hecho trampas!

Fundamentalmente, la marcha atlética consiste en andar rápido manteniendo el contacto con el suelo, sin llegar a echar a correr. Para ello, la modalidad se basa en dos normas. La primera de ellas, está incluida en la definición que World Athletics hace de la marcha: "una progresión de pasos ejecutados de modo que el atleta se mantenga en contacto con el suelo, a fin de que no se produzca pérdida de contacto visible (a simple vista)". Es decir, la primera regla de la marcha es que el marchador siempre ha de tener un pie en contacto con el suelo. O, lo que es lo mismo, no pueden estar los dos en el aire.

La segunda regla de la marcha atlética es que la pierna que avanza debe estar completamente extendida. Es decir, no puede doblar la rodilla desde el momento del primer contacto con el suelo hasta que se halle en posición vertical.

La primera de estar normas habría sido incumplida por la ucraniana en el tramo final de carrera parece levantar los dos pies del suelo. "Pero esto hay que reclamarlo, la ucraniana va corriendo, tiene los dos pies fuera del contacto con la pista", " la ucraniana va corriendo. Supongo que la descalificarán y finalmente Laura quedará tercera", "La española debería reclamar, la ucraniana ha hecho trampas. No se puede correr en marcha" o " la forma de correr de la ucraniana era totalmente sancionable" son algunos de los indignados comentarios que se pueden leer en redes.