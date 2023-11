El PNV recuerda a Pedro Sánchez su afición al baloncesto apelando a Tavares y al Bilbao Basket

El deporte se ha colado en el debate de investidura de Pedro Sánchez, En la segunda jornada celebrada en el Congreso, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, tomó la palabra y demostró su conocimiento del mundo del baloncesto al apelar al candidato a la presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez jugó en las categorías inferiores del Estudiantes y Aitor Esteban le llamó la atención recurriendo a su pasado como jugador de la cantera en el Ramiro de Maeztu.

"A usted le gusta el baloncesto", afirmó Esteban dirigiéndose al candidato. "Ciertamente, nadie le negará que suele tener la habilidad de encestar el inesperado triple decisivo en el último segundo sobre la bocina, aunque haya ido a remolque todo el partido y tenga plantado al mismísimo Edy Tavares a centímetros de usted", dijo el portavoz vasco. De inmediato las risas se multiplicaron en el hemiciclo con la apelación de Aitor Esteban a la "torre" caboverdiana del Real Madrid.

El representante del PNV no se quedó ahí. "Tras unas elecciones, a todos nos llega un balón. que hemos de decidir si jugar o no y la manera en que lo haremos. Usted ha arriesgado y parece que hoy va a encestar. Le confieso que llevo tres temporadas que no me pierdo casi ningún partido del Bilbao Basket y estoy bastante enganchado, aunque mi deporte es el rugby", declaró Aitor Esteban que se declaró seguidor del equipo vizcaíno que compite en la Liga Endesa.

No fue la única llamada de atención relacionada con el deporte que se ha producido en el debate de investidura de Pedro Sánchez. Gabriel Rufián ya había apelado al mundo del deporte en la primera jornada en el Congreso. En su particular de momentos en los que "se ha roto España", Rufián incluyó un toque de atención sobre el liderato del Girona en LaLiga EA Sports: "España se rompe porque el Girona va primero".