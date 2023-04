Pole brutal de Bagnaia que amenaza monólogo en Austin

A falta de Marc Márquez, el gran dominador del circuito de las Américas cuando estuvo en plenitud física, es Bagnaia el que apunta a monólogo en Austin. El vigente campeón no suele hacer mucho ruido durante los viernes, pero los sábados, cuando las cosas importantes se ponen en juego, aparece para dar un golpe en la mesa con el poderío de su Ducati oficial. En Austin se ha hecho con una "pole" brutal, batiendo el récord de la pita y negando el primer lugar a Álex Rins, que está haciendo buenas cosas con la Honda en un trazado en el que ya ha ganado y que le gusta. "Estamos dando pasitos hacia adelante y estoy muy contento, trabajamos cada vez mejor y me siento cómodo con la moto. Veremos a ver cómo va, en la recta será complicado aguantar a las Ducati", decía Rins antes de la carrera Sprint.

Saldrá segundo el del LCR Honda por detrás de Bagnaia, que tiene un buen ritmo de vuelta a vuelta, así que saliendo primero y en un circuito tan largo como el texano, es favorito para las dos carreras, tanto al corta de este sábado como la larga del domingo. "Sabía que nuestro potencial era alto, hemos trabajado muy bien, las condiciones no eran las mejores porque hacía frío, pero lo hemos conseguido", aseguraba el italiano, convencido de que este fin de semana puede recuperar el primer puesto del Mundial.

Pecco y Álex, al gato y al ratón

Pecco ve como principal rival a Álex Márquez y quizá por eso no le dejó que le tomara la rueda en la última salida a pista de la Q2. Álex le esperó claramente en boxes y cuando lo vio salir se puso detrás. Bagnaia se dio cuenta de la situación y se paró en seco para dejarlo pasar. Ya en la pista, el español volvió a ponerse a su rueda y estuvieron jugando al gato y al ratón un buen rato como si aquello fuese Moto3. Finalmente en la vuelta siguiente Márquez se fue al suelo y Pecco firmó su "pole" con récord incluido. Más tarde, en las cámaras de DAZN, Pecco explicaba por qué no había querido darle ritmo. "Veo a Álex Márquez muy rápido, por eso no le he dejado que me cogiera la rueda, porque tiene potencial para estar delante. Mi ritmo está muy bien y será rápido en la esprint race".