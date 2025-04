La polémica afirmación de Cañizares al ser preguntado por la opción del Valencia de ir a Europa: "Es mejor que no..."

El empate del Valencia en Vallecas (1-1) dejó más que un simple punto en la clasificación. Durante la retransmisión del encuentro en la Cadena COPE, una declaración de Santi Cañizares, exportero y voz autorizada en clave valencianista, encendió las redes y generó debate entre la afición.

Mientras el equipo de Carlos Corberán peleaba por rescatar un punto ante el Rayo, Fernando Morientes le planteó a Cañizares una pregunta directa:

¿Te imaginas a esta plantilla el año que viene compitiendo en Europa? La respuesta del exguardameta fue tan concisa como contundente: "Seamos honestos, es mejor no ir a Europa".

Una frase que deja entrever el profundo desencanto de Cañizares con la actual gestión del club, y que refleja una sensación compartida por buena parte del entorno ché: la idea de regresar a competiciones europeas suena lejana, incluso contraproducente, si no hay un proyecto serio y una estructura que lo respalde.

El Valencia, que atraviesa su mejor momento de la temporada con seis jornadas consecutivas sin perder, logró igualar en Vallecas gracias al tanto de Umar Sadiq tras el gol inicial en propia puerta de Tárrega. El punto suma en la lucha por la permanencia, pero sigue dejando claro que el objetivo sigue siendo la salvación, no Europa.

En un ambiente festivo por Semana Santa, tanto el Rayo como el Valencia ofrecieron un partido intenso, aunque el empate frenó las aspiraciones de ambos: los madrileños, por la ilusión europea; los valencianos, por sellar cuanto antes su permanencia.

Pero más allá del resultado, la reflexión de Cañizares deja un poso amargo: el problema del Valencia no es sólo futbolístico, sino institucional. Y mientras eso no cambie, el propio exguardameta sugiere que la mejor opción es no mirar a Europa... todavía.