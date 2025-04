Ilia Topuria asegura que su próxima pelea será por el título: "Esperaré a otoño si hace falta"

Ilia Topuria se mantiene firme en su futuro: quiere luchar por el campeonato del peso ligero ante Islam Makhachev. Abandonó la división del peso pluma, dejó vacante el cinturón y se aventuró en un nuevo peso mucho más competitivo con la única misión de alzarse como campeón.

Si bien es cierto que el cambio de peso tiene mucho que ver con sus dificultades para poner las 145 libras en la bascula, el hispano-georgiano busca hacer historia en la UFC y derrotar al luchador que parece imbatible. El ruso Islam Makhachev cuenta con una derrota en su historial, pero actualmente es el número uno libra por libra y parece que nadie en el peso ligero puede arrebatarle el cinturón.

Y por eso ha llegado Ilia Topuria. A pesar de ser nuevo en la división, Ilia ya ha peleado en el ligero - lo hizo ante Jai Herbert- y aunque sufrió durante el combate, el hispano-georgiano acabó con su rival con un increíble KO.

Pero ante estas intenciones de Topuria, desde el lado del campeón no parecen convencidos de realizar la pelea. Islam ya ha aparecido en varias ocasiones afirmando que Ilia necesita ganar a alguien importante en la división para tener la oportunidad por el título, y el último en sumarse a estas declaraciones ha sido su entrenador, el excampeón Khabib Nurmagomedov. El ruso afirma que Ilia debe luchar en el peso ligero antes de tener la oportunidad, y asegura que hay otros nombres como Arman Tsarukyan que son más peligrosos que él.

Un intercambio de mensajes que Ilia no ha desaprovechado. Y es que tras asegurar en redes sociales que se trata de una excusa para tapar el miedo, el hispano-georgiano a ofrecido unas nuevas declaraciones pronunciándose sobre el tema.

Ilia Topuria anuncia que esperará su oportunidad

El excampeón del peso pluma ha participado recientemente en uno de los podcasts más famosos de Estados Unidos: "The Joe Rogan Experience", presentado por el famoso Joe Rogan. En él, Ilia ha repasado gran parte de su carrera como profesional de MMA, y ha dejado un mensaje que aclara cuáles son sus intenciones.

Como era de esperar, Joe Rogan preguntó a Ilia acerca de su futuro y una próxima pelea por el cinturón, a lo que el hispano-georgiano respondió con contundencia dejando clara su idea de alzarse como campeón en las 155 libras.

"No pelearé por el contendiente número uno. No me importa si Islam decide que no quiere pelear conmigo. Tienes que pelear conmigo. Me quedaré sentado hasta que tengas que pelear conmigo. Estoy aquí, no puedes seguir evitándome. Me prometieron - la UFC - que que pelearía por el título en mi próxima pelea. Si es necesario, esperaré hasta el otoño por el cinturón”.

Sus problemas para dar el peso en 145 libras

Además de anunciar cuándo podría estar de regreso, "La Leyenda" habló de otros temas interesantes durante la entrevista. Una de las preguntas de Joe Rogan fue la cantidad de peso que tenía que recortar Ilia para sus peleas en el peso pluma, y la respuesta asombró al entrevistador.

"Yo estoy en 180 libras, y tenía que recortar 35 libras. Eso era la parte más dura de la pelea para mi. No podía disfrutar las semanas de antes. Tenía que ser más profesional para esto que durante el combate. Me quitaba mucha energía y tiempo. Mi sueño era ser campeón y quería acabar ese capitulo en las 145, y ahora es tiempo de disfrutar", aseguraba el excampeón.

La fecha de la próxima pelea de Ilia Topuria, según los expertos

Y ante esta intención de Ilia Topuria de esperar a Islam Makhachev todo lo que sea necesario, los expertos han empezado a destapar el calendario de la UFC. En este caso, Álvaro Colmenero, reconocido periodista dentro del mundo de las MMA en España, ha dado algunas pistas de cuándo se podría producir el próximo combate del hispano-georgiano.

Durante una entrevista, el experto ha barajado las próximas fechas de la UFC con eventos numerados, por lo que el excampeón podría estar de regreso en la jaula para el mes de diciembre, todo ello si se cumplen sus predicciones.