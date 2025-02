La polémica declaración de Cata Coll: “Soy más antimadridista que culé”.

Cata Coll, la guardameta del F.C. Barcelona y campeona del Mundial con España, ha demostrado ser una de las figuras más destacadas del fútbol femenino actual. En una reciente entrevista en el programa Pim Pam Llum de IB3 (Radiotelevisió de les Illes Balears), la portera de Pórtol no dudó en compartir sus sentimientos más sinceros, destacando su pasión, su competitividad y, sobre todo, su autenticidad.

Una de las declaraciones que más ha llamado la atención fue la que hizo en relación a su vínculo con el fútbol y su postura ante el eterno rival, el Real Madrid. Cuando le preguntaron sobre lo que le daba más rabia, si el Real Madrid o ser llamada "Cata Col" o "Cata Coi", la respuesta de Coll fue tajante: "El Real Madrid me da mucha rabia. Creo que soy más antimadridista que culé". Estas palabras dejan claro que, más allá de su pertenencia al F.C. Barcelona, su rivalidad con el club blanco es aún más profunda, algo que refleja la intensidad que se vive en los clásicos y la carga emocional que estos partidos generan.

Cata Coll también aprovechó la entrevista para hablar sobre el polémico derbi contra el Espanyol, en el que el Barça se impuso 0-2, pero las imágenes de tensión entre jugadoras, como las que involucraron a Mapi León y Daniel Caracas, no pasaron desapercibidas. La guardameta explicó que, durante ese partido, "me tiraron una lata de cerveza y me enfadé mucho", subrayando la agresividad que a veces se desborda en los derbis.

Por su parte, su compañera de equipo, Graham Hansen, fue aún más directa al denunciar el juego rudo por parte de las jugadoras del Espanyol, quien afirmó: "No querían jugar, entran al partido para pegar hostias". Estas palabras reflejan el ambiente hostil que a veces se crea en los partidos más calientes, donde la violencia verbal y física puede eclipsar la belleza del juego.

Otro aspecto de la entrevista que causó sensación fue el comentario de Cata Coll sobre los regates. La portera, conocida por sus habilidades con el balón, confesó lo que piensa cuando se atreve a hacer un regate en medio de un partido: "Cuando he hecho alguna vez un regate o tal, he dicho: 'tú eres gilipollas'. Y mi madre me lo recalca también". Con esta declaración, Coll no solo muestra su sinceridad, sino también la presión que siente al ser la última jugadora en la línea de defensa.

Sin embargo, la guardameta también subraya que no tiene miedo a arriesgarse. Aunque reconoce que algún día puede fallar y enfrentar las críticas, asegura que eso no la detendrá: "No tengo miedo a eso. Mi madre sí que lo tiene y ya me lo dice". Este tipo de declaraciones demuestran el carácter valiente y determinado de Cata Coll, quien a pesar de la presión, sigue siendo fiel a su estilo y su forma de jugar.

Cata Coll es mucho más que una simple portera; es una jugadora apasionada, con carácter y que no tiene miedo de decir lo que piensa. Su presencia en el F.C. Barcelona y en la selección española no solo se debe a sus habilidades técnicas, sino también a su capacidad para mantenerse firme en sus creencias y a su valentía para enfrentarse a los desafíos, tanto dentro como fuera del campo.

A través de sus palabras, Cata Coll refleja la intensidad y la emoción que caracterizan al fútbol femenino. En un deporte que sigue creciendo y ganando visibilidad, su autenticidad y su valentía son un ejemplo de cómo las jugadoras están construyendo su espacio, luchando por ser escuchadas y respetadas, mientras siguen demostrando su talento en cada partido.

El futuro de Cata Coll, tanto en el F.C. Barcelona como en la selección española, promete ser brillante. Sin duda, su carácter, su dedicación y su amor por el fútbol seguirán haciendo de ella una de las jugadoras más queridas y admiradas de la escena deportiva actual.