El polémico mensaje de Carlos Alcaraz a Ángel Gaitán por la DANA

Carlos Alcarazha perdido en su estreno en las Finales ATP. El tenista español no se ha encontrado bien. "Los entrenamientos iban bien, me estaba encontrando bien, dentro de que estaba malo me encontraba bien, podía competir, podía jugar. Tenía la esperanza de que con los días iba a ir a mejor, pero hoy, no sé si por los nervios de jugar el primer partido, pero no me he encontrado bien del todo. La barriga me ha limitado mucho el poder jugar y sentirme a gusto", ha asegurado. Pero no quería poner excusas: "Estas cosas las tengo que aprender, no nos vamos a sentir bien en todos los partidos que juguemos en el año, pero me ha dificultado mucho en la recuperación entre punto y punto, el tema de no poder respirar bien y ahogarme, eso me ha limitado mucho".

Lleva una temporada agotadora: "Me atrevería a decir que todos los jugadores están cansados mentalmente. Si alguien te dice que está fresco, te miente. Algunos lidian mejor con eso que otros. Yo estoy cansado. A nivel mental, estoy cansado. Son muchos partidos en un calendario muy apretado, en un año muy exigente sin demasiados días de descanso, hay pocos periodos en los que poder descansar en casa. Sientes que terminas una semana o una gira, tienes dos o tres días de descanso y ya tienes que irte a jugar torneos a otra parte del mundo".

Antes del partido, Alcaraz se acordó de las inundaciones de Valencia y lamentó no poder ayudar. Pero también tuvo palabras de agradecimiento para el polémica Ángel Gaitán: "Buah, Ángel, tío, es que veo los vídeos y todavía me cuesta asimilarlo y creerlo. Sobre todo me da una impotencia tremenda no poder ayudar y estar ahí. Estoy aquí en Turín entrenando, empiezo el lunes y lo que pienso es hacerlo lo mejor posible para Valencia y todos ellos. De nuevo, no voy a parar de agradecerte todo lo que haces por ellos, por España, y que estés al mando de una gestión que deberían hacerlo otros, pero gracias a Dios te tenemos a ti", le dice en un vídeo que se ha publicado en las redes.

"Si enseñas este vídeo a alguien, mi mensaje es el de mandarle un abrazo a todos. Les mando toda mi buena energía, a ti también, para seguir adelante. Ojalá te pueda ver pronto y ojalá pueda estar ayudando ahí a tu lado, darles ánimo en persona a toda esa gente y poder contribuir un poco. Os mando un fuerte abrazo y toda mi buena energía", continuaba el tenista español.

Ahora, en Turín, Alcaraz ya piensa en pasar a semifinales: "Bueno, después de hoy no quiero pensar mucho. Si me baso en las sensaciones de hoy, es complicado pensar en las semifinales. Lo bueno que tiene el tenis es que puedes tener unas sensaciones muy malas un día y al día siguiente tener sensaciones totalmente diferentes, quizás llegue el día de partido y juegue uno de los mejores partidos del año..