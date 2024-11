Carlos Alcaraz - Casper Ruud, en directo hoy: partido Nitto ATP Finals 2024, en vivo

El serbio Novak Djokovic no disputará las finales ATP de Turín, para las que se había clasificado, debido a "una lesión en curso". El ex número uno del mundo anunció su renuncia en sus redes sociales. "Es un honor clasificarme para las Finales ATP de Turín. Tenía muchas ganas de estar allí, pero por una lesión en curso no estaré disponible", escribió en su Instagram, sin especificar la lesión. Djokovic es el jugador con mejor historial en las finales, con siete títulos: 2008, 2012-2015, 2022 y 2023.

"Pido disculpas a todos los que estaban planeando verme. Les deseo a todos los jugadores un gran torneo. Hasta pronto", añadió el serbio... LEER MÁS