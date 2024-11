El impactante vídeo de Kyle Singler que sacude al mundo del baloncesto: "Temo por mi vida".

Un irreconocible Kyle Singler ha dejado estupefactos a los seguidores de la NBA y a los fanáticos del baloncesto en general. El exjugador de la liga estadounidense y del Real Madrid, entre otros equipos, compartió un inquietante video en Instagram que ha generado gran preocupación, acompañado de un angustioso mensaje que no ha pasado desapercibido.

En el vídeo, Singler aparece sin camiseta, con una luz tenue en el fondo que crea una atmósfera sombría. En su declaración, expresa su temor por su seguridad y denuncia que está siendo silenciado constantemente. El jugador de baloncesto, que se retiró en 2019, se mostró claramente afectado y compartió su dolor con sus seguidores. El mensaje es contundente: "Necesito hacer este anuncio porque siento que mi voz está siendo acallada. Cada día me lanzan desprecios. He sido maltratado y abusado. Mi comunidad está destrozada. Me han transformado en un ejemplo mental y tengo miedo por mi vida. Todos los días me siento observado como si fuera un problema o un obstáculo para los demás, cuando solo intento ser útil. Siento que hay un propósito detrás de no valorarme ni respetarme".

El video provocó una inmediata reacción en las redes sociales, destacando el apoyo de varios jugadores de la NBA, como Kevin Love. El jugador de los Cleveland Cavaliers no dudó en responder públicamente, pidiendo ayuda para Singler. "Te quiero, Kyle. Llámame cuando puedas", escribió Love. Poco después, agregó: "A todos los que han tenido la oportunidad de compartir tiempo con Kyle Singler y cuya vida ha tocado: colmadlo de amor y apoyo, porque es lo que necesita y merece".

Otros exjugadores y compañeros de la NBA también se unieron a las muestras de solidaridad. Isaiah Thomas, conocido por su paso por los Boston Celtics, escribió: "Estamos aquí para ti, ahora y siempre". Además, el pívot de los Philadelphia 76ers, Andre Drummond, dejó un mensaje de apoyo: "No estás solo, hermano".

Kyle Singler tuvo una carrera en la NBA entre 2012 y 2018, jugando para los Detroit Pistons (2012-2015) y los Oklahoma City Thunder (2015-2018). Antes de su paso por la liga estadounidense, tras finalizar su etapa en la Universidad de Duke, jugó en equipos de la liga española, como el Lucentum Alicante (2011) y el Real Madrid (2011-2012). Posteriormente, pasó por el Monbus Obradoiro (2018-2019) y el Iberostar Tenerife (2019), equipo con el que cerró su carrera profesional.

La declaración de Singler ha generado un fuerte impacto en la comunidad deportiva, poniendo de manifiesto una vez más las luchas personales y los desafíos invisibles que enfrentan algunos atletas, incluso después de abandonar el foco público.