¿Por qué Nadal será número uno del mundo el 4 de noviembre?

Novak Djokovic perdió en los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái y después anunció que no cambiaría su calendario, es decir, que este año jugará París y las ATP Finals o Copa de Maestros. Salta la noticia: Nadal será de nuevo número uno del mundo el 4 de noviembre. ¿Cómo se puede saber si estamos a 11 de octubre?

La ATP otorga puntos en función de la ronda la que se llegue en los torneos. Así, por ejemplo, por ganar un Masters 1.000 se reparten 1.000, por ser finalista 600, por llegar a semifinales 360, y así sucesivamente; en los Grand Slams son 2.000, 1.200, 720... Estos puntos duran un año, de ahí que se hable de "defender". Por ejemplo, como Djokovic ganó el año pasado el Masters 1.000 de Shanghái, "defiende" 1.000 puntos y no puede sumar en ese torneo este año, sólo quedarse como está. El lunes se le restarán los 1.000 puntos por el título del año pasado y se le sumarán 180 por los cuartos de final de este año, de ahí que la pérdida será de 820. El lunes, por tanto, la clasificación estará así: Djokovic, 9.545 y Nadal, 9.225.

Quedan dos torneos: París Bercy, del 28 de octubre al 3 de noviembre (Djokovic defiende 600 puntos como finalista en 2018 y Nadal ninguno porque no jugó el año pasado); y las ATP Finals, del 10 al 17 de noviembre (Djokovic defiende 1.000 puntos y Nadal ninguno). Lo que ocurre es que en las ATP Finals los puntos se restan antes de que comience el torneo, no después como sucede con el resto. Por tanto, cuando la lista se actualice el 4 de noviembre, Djokovic tendrá 1.600 puntos menos (los de París y las ATP Finals de 2018): 7.945. Si ganara en Francia este año sumaría 1.000 y llegaría a 8.945, por lo que seguiría estando por debajo de Nadal, haga lo que haga el español en la ciudad de la Torre Eiffel o incluso si no participa.

El zurdo de Manacor llegará en la cima al torneo que enfrenta a los ocho mejores del año. Eso sí, podría perderlo en función de lo que suceda, de ahí que la cita de Londres se prensenta con doble premio: el título de "Maestro" y la corona de la ATP.