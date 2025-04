Le preguntan a Carlos Alcaraz si cree en la remontada del Madrid y su respuesta es para escucharla

Carlos Alcaraz aterriza en Barcelona con un título bajo el brazo, el del Masters 1000 de Montecarlo, pero con los pies en la tierra.

“En Montecarlo he cogido mucha confianza, sinceramente no esperaba ganar sino ir cogiendo ritmo y horas en tierra”, aseguró el tenista español. “Ganar te da mucha confianza para lo que viene, pero de ahí a que me sienta favorito, creo que hay muchos jóvenes que pueden estar ahí y tener un batacazo. No me quiero poner de favorito en la gira de tierra”, ha dicho

Sabe que cada torneo, cada partido cuesta. “Voy a darle importancia a lo que realmente es importante para mí: salir a disfrutar, gane o pierda. Más allá de ello no me quiero poner expectativas”, afirmó. Para Alcaraz, “lo realmente importante” no es solo ganar, sino disfrutar del proceso, del esfuerzo diario, del camino recorrido.

No está en su mejor nivel

No esconde que su nivel actual aún tiene margen de mejora. “No creo que esté en mi mejor nivel. He jugado mejores partidos este año que los de Montecarlo. Una cosa es ganar y la otra sentir que has jugado bien”, apuntó. Aun así, reconoce que está “cogiendo el buen nivel y buen ritmo de nuevo”, y que el último mes ha sido especialmente positivo.

Regresar a Barcelona tiene un componente emocional evidente para Alcaraz. “Para mí es un privilegio poder volver a Barcelona, la que fue y siento que es mi casa”, aseguró. “El año pasado fue una pena, una lástima, el año pasado estaba aquí diciendo otro tipo de palabras. Estoy muy contento de poder venir aquí con un título de Montecarlo, con confianza, y sintiéndome muy bien físicamente. Preparado para competir, para sentir el cariño de mi gente, de jugar aquí en Barcelona y España. Va a ser una sensación increíble”.

El tenista también quiso referirse a las exigencias externas. “Es verdad que ha habido resultados que se han quedado a poco para cierta gente, incluso para mí mismo. Llevo ya cuatro meses de año y he aprendido muchas cosas, como dar importancia a lo realmente importante”, explicó. “La gente piensa que es fácil y es gratis hablar, eso es lo que puedo decir”.

Sobre su juego, reconoció que en tierra ha ido “de menos a más” y que, pese a los partidos largos, ha sentido una evolución constante. “Quizá he empezado tenso los partidos, para ver cómo va la cosa, pero en el partido sentía que el nivel iba aumentando hasta jugar a un gran nivel en todos los partidos. Para el físico no es lo mejor jugar muchos partidos a 3 sets pero te pone a tono en tierra”.

El triunfo en Montecarlo le ha dado seguridad en lo mental: “Lo que ha pasado en Montecarlo, que no ha sido un nivel tenístico muy alto, pero a nivel de actitud y ganas y de lidiar con los problemas me ha dado confianza. Sin jugar a un tenis espléndido puedo sacar partidos bastante duros adelante, eso me da confianza”.

Cree en el Bernabéu

A pocas horas de debutar en el Godó, Alcaraz asegura que la presión externa solo se combate desde dentro. “Quiero jugar el máximo de partidos posible para que gente que quizá pueda venir a verme pueda disfrutar, eso a veces te pone presión en contra. Pero voy a pensar en mí, en disfrutar, en que si pierdo no pase nada pero que sienta que voy avanzando en la pista”.

Alcaraz dejó también un guiño futbolero que no pasó desapercibido. Al ser preguntado por la posible remontada del Real Madrid frente al Arsenal en Champions, el murciano, madridista confeso, fue tajante: “Como buen madridista en el Bernabéu siempre se cree en las remontadas"