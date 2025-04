La espectacular celebración, con cántico incluido, de Alcaraz con los recogepelotas en Montecarlo que demuestra por qué es uno de los tenistas más queridos

Carlos Alcarazvenció al italiano Lorenzo Musetti (3-6, 6-1 y 6-0) para conquistar por primera vez el Masters 1.000 de Montecarlo. En tres de los cinco partidos que ha jugado el español en el Principado ha tenido que remontar tras ceder el primer set. “Este ha sido el primer torneo de tierra en la temporada y sabía que iba a ser difícil, pero aún así tenía que seguir siendo positivo. Tengo que enfrentarme a las dificultades y no evitarlas. En los partidos tienes que enfrentarte a ello y no preocuparte ni tener miedo. Cuando te das cuenta y las aceptas, es cuando vas en el buen camino”, analizó después el tenista murciano, que reconoció que ha pasado un mes complicado.

Un mes complicado para Alcaraz

Las expectativas que hay depositadas en él por el gran talento que tiene y lo que ha conseguido siendo tan joven (el 5 de mayo cumple 22 años), hace que cualquier tropiezo que tenga se exagere. “La gente tiene muchas expectativas en que tenga una buena temporada en tierra. Quieren que gane todos los torneos y será difícil gestionarlo”, aseguró un jugador que ha unido su nombre a Manolo Orantes, Sergi Bruguera (2), Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero (2), su entrenador, y Rafa Nadal, los otros españoles campeones en Montecarlo. En el caso del balear, levantó el título en once ocasiones. “Deseo ganar más de una vez. Creo que once es imposible, sinceramente. He hablado con mi equipo alguna vez sobre lo que Rafa hizo en tierr. Es una de las cosas más difíciles de hacer en este deporte o una de las cosas más grandes que ha hecho, no en el tenis sino en el deporte, ganar once veces o catorce veces un mismo torneo como este o Roland Garros. Son récords imposibles de repetir”, analizó Carlos.

Alcaraz es sin duda uno de los tenistas más queridos del circuito, casi desde que llegó, por su forma de jugar. En Montecarlo, por ejemplo, se ha visto en las gradas a Stefan, el hijo de Djokovic, muy atento a alguno de sus partidos, grabándole vídeos. Su padre es una leyenda de este deporte, pero su ídolo es Carlos. Transmite mucho en pista el español, y también fuera. Un ejemplo es la celebración que tuvo con los recogepelotas, muy aplaudida en redes sociales, con su cántico incluido para "Carlitos".

El tenis no le da tiempo para mucha más fiesta, pues esta semana se disputa ya el Barcelona Open Banc Sabadell, o Conde de Godó, en el que se ha impuesto en sus dos últimas participaciones, en 2022 y 2023. En 2024 no pudo jugar por sus problemas en el antebrazo