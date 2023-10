Un presidente federativo dice que "no es machista ni feminista" y las críticas no paran

El caso Rubiales sigue generando polémicas y muchas reacciones. El presidente de la Federación Tinerfeña, Alejandro Morales Mansito ha sido criticado por cómo se ha referido a Rubiales,a lo que pasó en la Asamblea y a sus aplausos al ya ex presidente: "Aplaudí a Rubiales por el discurso económico y porque hay democracia. Soy amigo de Luis Rubiales, pero yo, que tengo independencia, dije "presidente, te equivocaste. Tienes que dimitir".", aseguró, en una entrevista a Canal 4. Añadía que las críticas que ha recibido por eso le han dolido mucho. "Estuve sin dormir varias noches. Yo pensaba: ¿quién ha hecho más que nosotros por el fútbol femenino? ¿Cómo se puede decir que soy machista? Mi mujer me decía: si tú eres todo lo opuesto. Eso duele, y que después un dirigente de un equipo referente pida mi dimisión, ¿pero por qué?"", decía. Pero iba a más: "Yo no he venido aquí a aclarar nada. No soy machista ni feminista, y lo he demostrado. Tengo a cuatro mujeres en casa. Y mi hija y mi mujer han llorado porque no entendían qué estaban diciendo de su marido y de su padre. Eso sí es grave, porque se meten en la parte familiar. Si quieres denigrar a alguien, hazlo con tus argumentos, no con gente cercana",

Las duras críticas al presidente de la Federación Tinerfeña

Morales Mansito acabó asegurando que él estaba en el avión de regreso y puede hablar "de las cosas que ocurrieron en el avión de vuelta a España". Y dejó su mensaje:"Aquí alguno se sube a la ola sin darse cuenta de que la ola al final pasa, y cuando baja la marea se le ven las miserias a todos", expresó.

Su defensa no ha gustado mucho. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, le ha afeado sus expresiones: "No es la mejor manera de defenderse" y añadió. ""Yo creo que referirse así a quien comparte con uno la vida y la vivienda, no es desde luego la mejor manera". Tampoco le gustaron a la Consejera por el PSOE en el Cabildo, Laura Castro: "En 2021 hicimos un diagnóstico de federaciones deportivas insulares para medir cuestiones de género. Lo que se mide, se gestiona y se puede cambiar. Se requiere: compromiso, formación y recursos, desarrollo y control. No son casos puntuales. Debemos insistir en ello".