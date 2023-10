Cañizares responde a la "chorrada" de Alfonso sobre el fútbol femenino

Santiago Cañizares se pronunció en Despierta San Francisco de Radio Marca sobre los comentarios de Alfonso sobre el fútbol femenino. "Tengo una opinión bastante discrepante. Me parece muy bien que las mujeres tengan su espacio y sus derechos, como tienen desde hace bastantes años, pero creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática. Y ahí no hay comparación", afirmó el exjugador en una entrevista en EL MUNDO.

"No me han gustado, me parece una chorrada, una chorrada de otro tiempo. Desconfío de las entrevistas escritas porque me gusta saber el tono y el contexto en el que se dicen las cosas. No digo que sea el caso, pero he visto entrevistas que acaban en demagogia. Mi crítica va hacia todo; no me gusta", afirmó Cañizares. El exportero no quiso dar más detalles al respecto, pero lo cierto es que muchos aficionados le han aplaudido tras su respuesta a Alfonso. De hecho, las palabras de Alfonso han supuesto también un descontento en una parte de la afición del Getafe que ha aprovechado para pedir que cambien el nombre del estadio.

Cañizares también fue preguntado otros temas, sea el caso de la prensa. "Es verdad que yo era arisco con ellos, solo me llevaba con los que consideraba que hacían periodismo de altura. Admiro al profesional si, cuando critica, lo justifica. Cayetano Ros era muy de Palop y no le entraba yo. Me daba hostias hasta en el carnet de identidad. Un día me pidió una entrevista y le pedí que la transcribiera literalmente entera; le dije que lo peor de esta profesión es compartir momentos como el que estábamos teniendo en la entrevista, le llamé poco profesional. Lama era muy de Casillas y por eso me atizaba a mí. Me río con él ahora mucho. Pedro Morata me gusta porque entiende el periodismo como lo que es. Hace 20 llamadas y si no tiene lo que quiere, se frustra", dijo sobre la prensa.

Cañizares es por el momento el primer exjugador que sale a hablar sobre estas polémicas palabras de Alfonso.