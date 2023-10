Ibrahimovic recuerda su pulso con Guardiola: "Me dijo que los jugadores no iban en Ferraris. ¿Qué hice? Traje mi jodido Ferrari”

La relación de Pep Guardiola con los delanteros nunca fue del todo buena. Pues bien, Haaland es una de las excepciones. Otros casos como Ibrahimovic o Samuel Eto'o no tuvieron la misma suerte. El sueco habló con Piers Morgan, el famoso entrevistador en conseguir las primeras declaraciones de Luis Rubiales. "Cuando conocí a Pep Guardiola, me dijo: ‘Recuerda, los jugadores aquí no vienen con Ferraris. ¿Qué hice? Por supuesto. Traje mi jodido Ferrari”", afirma. Eso pudo suponer el inicio de la tensa relación, donde Mino Raiola -por aquel entonces representante del jugador- rajó públicamente sobre Pep.

Este no es el primer ataque del delantero a Guardiola. Ibrahimovic había criticado previamente al técnico catalán en un libro, alegando que lo maltrató en Barcelona. "¿Guardiola es capaz de mejorar a Haaland? Eso depende del ego que tenga Guardiola, si se permite ser más grande que Haaland o no. No permitió que ni yo ni los demás fuéramos tan grandes", dijo en su día.

El propio Guardiola no se cortó a la hora de responder. "Tiene razón, tiene toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego está más allá de cualquier otra persona, de cada jugador. No me gusta cuando Erling marca tres goles y todos los focos son para él. Estoy tan celoso. Honestamente, estoy tan celoso. Le dije: ‘Erling, por favor, no más goles, de lo contrario The Sun y Daily Mail no hablarán de mí, y solo de mí. Tiene razón, me conoce perfectamente. Quizás pueda escribir otro libro", respondió.

Ibrahimovic también pronunció alguna que otra frase cuanto menos polémica. "El sexo es mejor que el fútbol. Cualquiera que piense diferente, tiene un problema con el sexo y debería buscar ayuda. Cuando digo que soy Dios, ¿crees que estoy bromeando? No estoy bromeando. ¿Hacer de malo en una película de James Bond? Destruiría a Bond, pero soy muy caro, no trabajo gratis", dijo.

El pasado cuatro de junio, el exinternacional con Suecia colgó las botas. "Son tantos recuerdos, tantas emociones. La primera vez que vine me disteis la felicidad y la segunda vez amor. Quiero agradecer a mi familia y a todos los que están cerca de mí por la paciencia y agradecer a mi segunda familia, los jugadores. Agradecer al míster por la responsabilidad. y a las directivos por la oportunidad. Y lo más importante de mi corazón, gracias a los 'tifosi' por hacerme sentir en casa. Seré milanista de por vida. Es el momento de decir adiós al Calcio, no a vosotros", zanjó.

Tras sus 27 temporadas en la élite, Ibrahimovic dejó un legado brillante al conquistar cuatro campeonatos de liga en Francia con el PSG y cuatro Scudetto en sus etapas en Inter y Milan, además de otra liga en el Barça y dos Eredivisie en sus inicios con el Ajax.