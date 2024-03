Prohibido rotar para De la Fuente

Un año ha estado España sin perder. Desde el 28 de marzo del año pasado, cuando cayó en Escocia en un partido de clasificación para la Eurocopa había encadenado siete victorias y un empate, que le sirvió para ganar el primer título en 13 años, la Liga de Naciones contra Croacia.

En ese tiempo Luis de la Fuente encontró la seguridad que le faltó en los comienzos a partir de encontrar un equipo. La idea la tenía desde el comienzo, la misma que empleaba en las divisiones inferiores de la selección. Le faltaba el grupo.

De la Fuente llegó con la idea de hacer rotaciones, que jugaran todos y no castigar físicamente demasiado a los futbolistas. En su segundo partido, contra Escocia, sólo repitieron tres jugadores del debut contra Noruega. España perdió (2-0) y el seleccionador, que acababa de llegar, se tambaleó en su puesto. Kepa, Rodri y Merino fueron los únicos que jugaron esos dos primeros encuentros. Desde entonces se olvidó de las rotaciones y la Roja encadenó un año de éxitos con Rodri como guía y con Unai Simón, que se perdió la primera convocatoria por lesión, en la portería. Hasta el partido del viernes contra Colombia. De la Fuente planteó una alineación con un debutante, Vivian, y con muchos suplentes habituales. Una selección poco reconocible, en la que sólo Laporte, Mikel Merino y puede que Grimaldo, que debutó en noviembre, se pueden considerar titulares. Debutó Vivian desde el comienzo y Remiro y Cubarsí en el segundo tiempo.

«La dosificación a estas alturas ya es complicado. Es algo que debes hacer durante toda la temporada. No tiene mucho sentido dosificar en el último tercio porque en mi club tenemos una final prácticamente cada partido en el último tramo de la temporada», reconocía Rodri en la conferencia de prensa previa al partido.

Aunque De la Fuente no encuentre un motivo para la derrota en los cambios. «Los debuts no han sido de manera caprichosa. Se trataba de ver a esos jugadores contra rivales importantes y que si tienen que estar en junio [en la Eurocopa] que hayan vivido situaciones reconocibles y que estén preparados para ello. La valoración que hacemos es positiva», aseguraba.

«No es una probatura. Hemos hecho el equipo y el plan de juego más adecuado para ganar», explicaba el seleccionador después del partido. «El primer tiempo nos ha ido muy bien, creo que estábamos en esa idea, en ese estilo reconocible. En el segundo nos han sacado del partido, no hemos podido llevar el control, se han distanciado las líneas», analizaba.

Y una reflexión parecida hacía Gerard Moreno, que llevaba dos años y medio sin jugar con la selección y que fue titular. «Nosotros siempre tenemos el objetivo de ganar. Es nuestra mentalidad. No ha podido ser, pero los primeros 40 minutos hemos estado bien. Luego nos han ido llevando hacia atrás. El gol ha sido de una gran jugada individual y nos ha puesto el partido cuesta arriba», decía.

«No es agradable perder ningún partido. Estábamos muy bien acostumbrados a competir y a ganar y teníamos un rival muy poderoso enfrente», añadía el técnico español, que a pesar de todo encontraba razones para el optimismo. Me quedo con las conclusiones positivas, un primer tiempo y unos primeros minutos muy buenos. Después ha habido situaciones que tenemos que intentar que no se repitan de cara al futuro», reconocía.

«No nos gusta perder. Y menos cuando un equipo viene de una racha como llevábamos. Nada justifica la derrota. Ahora, las conclusiones que sacamos después de cuatro meses sin habernos reunido hoy son muy positivas. La idea los jugadores la tienen, estamos convencidos de ella y lo que necesitamos es tiempo. Hoy nos ha servido para ver jugadores y competir al máximo nivel. Estas oportunidades de jugar a este nivel internacional hay algunos que no las tienen y necesitamos verlos en esta tensión, en este estrés y estamos contentos porque todas las conclusiones que hemos sacado son positivas, aunque no en cuanto al juego», insistía el técnico español.

De la Fuente no da demasiada importancia a la derrota.