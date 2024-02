La promesa de Ilia Topuria cuando reciba el DNI español

Ilia Topuria, campeón del mundo de la UFC en la categoría de peso pluma, habló sin pelos en la lengua en 'El Partidazo de Cope'. "A mí personalmente me dolía el pie de haberle pateado. ¿El momento decisivo del combate? Cuando se paró, lancé mi combinación y... lo que dije, se fueron las luces en Australia. Mi vida la veo igual. Salgo y si se me acercan, agradezco porque siempre supe que era el precio del objetivo que tenía marcado. Cuento con un gran equipo detrás que me ayuda a gestionar todo. No he podido llegar solo aquí", declaró.

"Hasta los 30-32 puedo pelear y no me iré sin boxear. No haré muchas peleas pero una o dos, seguro. Pelearía contra Canelo Álvarez.. En la UFC sé que nadie me va a ganar. Me ha traído hasta aquí la dedicación y el trabajo duro, yo soy consciente que gano por los sacrificios que hago y el trabajo... y lo voy a seguir haciendo.

"Para nada, Dios lo ve todo y por eso me bendice. Siempre van a criticar y van a dudar de ti, pero la pregunta que te tiene que importar es la tuya y de la gente que te rodea. Por supuesto que tengo miedo, pero siempre busco la conversación conmigo mismo para abrazar ese miedo", aclaró.

"La semana que viene ya soy español, me lo voy a tatuar", respondió a uno de los temas más polémicos del momento. "Fue una experiencia maravillosa. Florentino me felicitó, me regaló una camiseta y me dijo 'vamos a traer eso aquí'. Es un visionario. De Mbappé no me dijo nada", concluyó.