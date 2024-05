Protestas en la pista: abuchean a una atleta trans por ganar una carrera de 200 metros femeninos

Aayden Gallagher, una atleta transgénero, fue abucheada tras ganar la prueba de 200 metros femeninos en los campeonatos estatales de Oregón (EE. UU.). Gallagher, que compite en pruebas de velocidad y es estudiante de décimo grado de McDaniel High School, ya había generado polémica anteriormente por su superioridad física en competiciones femeninas. En esta ocasión, al cruzar la línea de meta, muchos espectadores expresaron su disconformidad mediante abucheos, como se observa en un vídeo compartido en redes sociales.

La carrera de 200 metros comenzó con la joven atleta rezagada en las primeras posiciones, pero logró remontar y ganó con un tiempo de 23:82 segundos. A pesar de su victoria, el recibimiento del público fue mayoritariamente negativo.

En su participación en la carrera de 400 metros lisos, terminó en segundo lugar, ante lo que fue acusada de haberse dejado ganar. Algunos de los asistentes incluso llegaron a gritar: "¡Tramposo!".

No es la primera vez que Gallagher es objeto de la polémica. En una competición en abril en los Sherwood Need for Speed Classic, Gallagher superó a sus rivales con un margen notable, ganando la prueba de 200 metros con cinco segundos de diferencia respecto a la segunda clasificada. En aquel momento, su triunfo volvió a calentar el debate de la "intrusión trans" en redes sociales.

En Oregón, la normativa permite que los atletas trans compitan en categorías de su elección sin necesidad de haber pasado por tratamiento hormonal u operaciones. Además, los atletas no binarios también pueden elegir en qué categoría competir, independientemente de cualquier intervención médica.