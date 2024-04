Nuevo escándalo por el récord de una atleta trans en los 200 femeninos: "¡Pura misoginia!"

La “graves consecuencias” que la ley trans tiene sobre las mujeres y, en concreto, el mazazo que supone la participación de atletas trans para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo durante los últimos años. Un debate que se vio amplificado por el caso “Lia Thomas”, una nadadora transgénero de 25 años, que ha generó un gran escándalo tras batir todos los récords de mujeres en la Universidad de Pensilvania (Penn). Ahora, un nuevo récord en atletismo ha calentado la polémica y ha puesto en alerta al deporte femenino.

Una atleta transgénero en tratamiento con estrógenos se ha impuesto en los 200 metros femeninos del equipo universitario en el Sherwood Need for Speed ​​​​Classic en Sherwood, Oregon. Aayden Gallagher, que se identifica como mujer, estableció un nuevo récord al superar fácilmente a sus competidoras por cinco segundos, con un tiempo de 25,49 segundos frente a los 30,77 segundos de su primera competidora, Abby Wilson.

Un triunfo que ha vuelto a calentar la polémica de la "intrusión trans" en redes sociales. El deporte universitario en Estados Unidos sigue en el punto de mira y la escuela secundaria de Oregón fue duramente criticada por permitir competir a la atleta transgénero.

Récord en 200 y 400

Aayden Gallagher, estudiante de décimo grado de McDaniel High School, compitió en el Sherwood Need For Speed ​​Classic en Sherwood, Oregon . El vídeo que no tardó en hacerse viral muestra como Gallagher arrasa en la eliminatoria de los 200 metros. Pero esta no fue la única prueba en la que Gallagher establecería un récord personal. También lo hizo en los 400 metros.

La capacidad de Gallagher para deshacerse facilmente de su rivales provocó una gran indignación en redes sociales. "Defender que haya niños en los deportes femeninos es una misoginia flagrante", escribió el Consejo Independiente de Deportes Femeninos (ICONS) en X.

"Abuso de niñas... por parte del gobierno", escribió Tom Fitton de Judicial Watch. "¡Otro momento de orgullo para los deportes 'femeninos'!" Escribió el fundador de OutKick, Clay Travis.

Libs de TikTok agregó: "A estas chicas de secundaria les acaban de robar el sueño porque la escuela atiende los delirios de un niño que finge ser una niña... Es un tramposo".

El padre de una de las atletas participantes en el Need for Speed ​​Classic denunció que estos resultados impulsarán a Gallagher a la competencia estatal, ocupando automáticamente el lugar de una corredora, y cree que esperaba que "vencer a todas las niñas, batir récords y ser llamado héroe, por ser un hombre que corre contra las chicas y gana”.

"No debemos permitir que un niño ocupe el lugar de una niña como participante en una competencia estatal, y eso es exactamente lo que va a suceder…”, sectenció.

La polémica también ha llegado a España. "Con su victoria tramposa, ha humillado a todas las rivales. Pero también habrá disuadido de competir a las chicas que hayan visto el tongo" afirman desde la plataforma Contra el Borrado de las Mujeres que llevan años denunciando el "juego sucio" en el deporte femenino.