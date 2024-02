El PSG ya tiene cuatro nombres para sustituir a Mbappé

La marcha de Kylian Mbappé del PSG se acerca y desde el club parisino ya miran soluciones. El club francés tiene apuntado en su agenda diferentes nombres como el de Víctor Osimhen (Napoli), Mohamed Salah (Liverpool), Rafael Leao (AC Milan) y Marcus Rashford (Manchester United). El fichaje que más ilusiona es el de Osimhen que marcó 26 tantos en su última campaña. Sin embargo, otros nombres como Salah y Leao también suponen una dosis de motivación en París. El jugador que no gana tanta fuerza es Rashford.

El problema de estos posibles fichajes radica en que la inversión económica supera los 100 millones en todos, a excepción de Rashford que ronda los 70.

Mbappé ya fue anunciando su marcha con diferentes declaraciones. "Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino", afirmó Kylian.

Desde el PSG quieren cambiar las "normas" de configuración de plantilla y apostar por gente más joven. El adiós de las estrellas es una realidad, tal y como se puede apreciar con los Messi, Neymar, Ramos y Mbappé. Un equipo de ensueño que no funcionó.