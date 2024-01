Las últimas declaraciones de Kylian Mbappé sobre su futuro: ¿Un aviso al PSG?

Kylian Mbappé protagoniza una nueva portada de GQ Hype. El delantero francés se encuentra en un momento decisivo de su carrera y concede una entrevista a GQ dónde habla sobre sus aspiraciones como jugador, sobre su trayectoria futbolística, sobre el ritmo frenético de la competición y sobre su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, entre otras cosas.

Desde su debut profesional en el AS Mónaco, y tras su fichaje por el PSG en 2017, las ambiciones de Kylian Mbappé no han dejado de crecer, impulsadas por un deseo constante de desarrollarse como futbolista, deseando ahora convertirse en un jugador más completo y ampliar su abanico. "El deseo de ganar, de empujar los límites y de hacer grandes cosas está arraigado en mí".

Didier Deschamps, entrenador de la selección francesa comenta sobre el jugador: "No me sorprende, es un perfeccionista y un competidor. Siempre quiere hacer más y mejor en todos los ámbitos". añade: "Aunque el número de goles que ha marcado es impresionante, sin duda puede ser un poco más quirúrgico en sus remates."

Por su parte, el seis veces campeón de Francia adopta un enfoque más global para progresar: "Al jugar para seis o siete entrenadores diferentes, he aprendido seis o siete maneras distintas de hacer mi trabajo. He desarrollado diferentes facetas de mi juego y me he renovado constantemente. La predisposición adecuada para progresar es escuchar y adaptarse".

El último ejemplo de su ascenso es su nombramiento como capitán de la selección francesa, que le ha permitido ganar en madurez y cercanía con sus compañeros de juego. Kylian Mbappé reflexiona sobre su nuevo papel: "La gran diferencia con respecto a antes es que mi atención se centraba realmente en mi rendimiento y en lo que podía aportar al equipo como individuo. Ser capitán es una nueva versión del fútbol".

Un informe de junio de 2023 realizado por FIFPRO (la federación internacional que representa a los jugadores profesionales) puso de manifiesto el deterioro de la salud física y mental de los deportistas debido a la falta de recuperación.

Ante esta observación y los diversos cambios en el mundo del fútbol profesional, Kylian Mbappé teme una desconexión entre jugadores, espectadores y autoridades: "Nos acercamos al modelo de la NBA, con temporadas de setenta partidos. Personalmente, no estoy en contra de jugar tantos partidos, pero no podremos ser buenos siempre y dar al público el espectáculo que espera. (...) Pero hoy, si decidiera decir 'estoy cansado, no voy a jugar el sábado', no saldría bien parado". Y añade: "No quiero dar lecciones a nadie, pero tenemos que pensar juntos para ofrecer el mejor espectáculo posible, de modo que jugadores, espectadores y autoridades puedan respaldarlo".

“Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino”, afirmó.

Con su fundación Inspired by KM, que apoya a 98 jóvenes de la región parisina -participando en eventos culturales, descubriendo diversas actividades de ocio con el objetivo de abrirles la mente y ofrecerles nuevas oportunidades-,"Quiero ayudar a las generaciones más jóvenes lo mejor que pueda". Kylian Mbappé tiene ganas de transmitir y compartir. "Para llegar a donde estoy hoy, sin duda tenía talento, pero tuve la ayuda y la suerte de encontrarme con las personas adecuadas en el momento oportuno, que me ayudaron en las distintas etapas de mi vida. Ahora que estoy en condiciones de pasar la antorcha, quiero ayudar a las generaciones más jóvenes lo mejor que pueda".

En declaraciones a GQ, Kylian Mbappé reafirma su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque deja claro que la elección no le corresponde a él. "He llegado a una etapa de mi vida y de mi carrera en la que ya no quiero forzar las cosas. Si me lo permiten, estaré encantado, pero si no es posible, lo entenderé. Para cualquier deportista, los Juegos Olímpicos ocupan un lugar especial, y yo ya quería ir a Tokio, porque quiero ganarlo todo y escribir mi nombre en la historia de la selección francesa como un jugador que contó", zanjó.