No puede más y lanza este mensaje contra Aston Martin tras el GP de Japón F1

Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón mundial de Fórmula Uno, que acabó sexto el Gran Premio de Japón, el cuarto del año, manifestó este domingo en el circuito de Suzuka que ésta "seguramente" ha sido su "mejor carrera desde hace un año".

"Seguramente es algo difícil de certificar, pero en mi opinión ésta ha sido mi mejor carrera desde hace al menos un año. Desde entonces, no tenía un fin de semana tan completo como éste", explicó, tras la carrera de este domingo, el doble campeón del mundo asturiano, 32 veces victorioso -de ellas dos en Japón- en la F1, en la que cuenta 106 podios.

"Posiblemente esté entre las cinco mejores carreras que he hecho, pero nadie se acordará de Suzuka 2024, de este sexto puesto de hoy y que hice quinto en la crono del sábado", comentó Alonso, en una segunda juventud a los 42 años, que es octavo en el Mundial, con 24 puntos: 53 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que reforzó su liderato logrando su tercera victoria del año, la quincuagésima séptima desde que corre en la F1.

"Pero está claro que tenemos el quinto coche", declaró este domingo, en Suzuka, al canal de televisión Dazn, Alonso, ganador tanto en esta pista (2006, el año que revalidó título) como en Fuji (dos años después); los dos únicos circuitos que han albergado el Gran Premio de Japón desde su debut en el calendario del Mundial, en 1976.

"Red Bull y Ferrari están en otra liga aparte, y Mercedes y McLaren también están delante de nosotros. Así que nuestra posición natural es la novena y la décima, en cada crono y en cada carrera", afirmó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de Resistencia (WEC), categoría en la que, además de otros triunfos, festejó dos victorias en las 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Hicimos un quinto el sábado, que fue un pequeño milagro; y un sexto hoy, que fue un gran milagro. Tendré esta carrera siempre en mi memoria, pero será abandonada por el público en general en dos o tres días", comentó el ovetense, que admitió que le ofrecía su DRS al australiano Oscar Piastri (McLaren), octavo al final, para protegerse de esa forma de un hipotético ataque final del inglés George Russell (McLaren), que cruzó la meta en séptima posición.

"No sé qué decir, porque después de lo de Australia (donde fue sancionado con veinte segundos de penalización, que le hicieron perder dos puestos, para acabar octavo) igual me descalifican para el resto del campeonato", bromeó Fernando. "Pero está claro que teniendo a Piastri detrás, era una manera de defenderse de Russell", admitió, acto seguido.

"Seguramente quitaba un poco de batería en la última recta, para que Piastri se acercara a un segundo. Creo que también lo utilizaba Carlos (Sainz, de Ferrari) el año pasado en Singapur, para darle DRS al segundo y protegerse del tercero. Es una cosa normal, que hacemos en las carreras", comentó Alonso después de completar otra gran actuación, optimizando los recursos de su AMR24 para acabar sexto en Japón.

Fernando Alonso estaba feliz porque saca el máximo rendimiento posible al Aston Martin. No va el coche como debería y lo dejó muy claro ance Lance Stroll a los mecánicos cuando no pudo adelantar a Hulkenberg en el Haas y Tsunoda en el RB, que son peores máquinas. "Es increíble lo mala que es la velocidad en línea recta, tío. ¡Parece que es una categoría diferente!", dijo desesperado