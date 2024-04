Javier Clemente: «No es racismo. A Vinicius, cuanto más se enfade, más le van a llamar imbécil»

«¿Tú crees al tema del racismo las vueltas que le están dando?», se pregunta Javier Clemente en conversación con La Razón antes de la final de la Copa del Rey entre el Athletic y el Mallorca. Pero el exentrenador del Athletic, el último que ganó una Copa del Rey con el club, no deja ningún tema sin tocar. Tampoco los insultos a Vinicius.

«Que no es racismo», insiste. «Si tú vas a jugar a un campo fuera de tu casa y vas a jugar contra el equipo local, los de la grada te dicen de todo para que juegues mal. Pero es para que juegues mal, no porque sean racistas. A Vinicius le silban y cuanto más se enfade más le van a llamar imbécil. Para que se enfade más. Y si se enfada más, juega peor, que es lo que quieren los locales, que juegues peor. Fíjate a nosotros lo que nos decían, desde temas políticos, a si estábamos implicados en no sé qué. A mí en el Bernabéu, cuando volví a los banquillos después de ser seleccionador, me cantaban "Clemente, muérete". Y así media hora. Fui a la rueda de prensa y dije "por mucho que me digan que me muera, no me voy a morir, porque voy a durar muchos años". ¿Qué creen, que van a acertar o qué?», recuerda.

Clemente cree que el futbolista también tiene que trabajar para mantener el control. «Vinicius creo que es buen chaval, peor hay que hablar mucho con él. Hay que hablar mucho con él y repetirle muchas veces lo mismo. Pero se tiene que dar él cuenta. Hay cosas en las que tiene razón y hay otras cosas en las que no tiene ninguna razón de nada. Si no es racismo. Yo he entrenado en Camerún y he entrenado en Libia y he tenido gente de color a punta pala. Que no es racismo eso, racismo son otras cosas. Lo del campo de fútbol es para que no toque bola. Y él se cabrea y está enfadado y chuta fuera. Y se acaba el partido y la gente se olvida de Vinicius o del que sea», explica.

El exseleccionador español se basa en su experiencia. «Me lo dijo Donato. "A nosotros nos insultan en un campo para ver si en vez de jugar bien juegas fatal. Y es lo que quiere el contrario, que juegues fatal para que ganen ellos". Y al domingo siguiente se lo dicen a otro. Eso es así en un porcentaje muy alto. No quiere decir que no haya detalles que haya que tener cuidado y que lo tengan que controlar. Un jugador no se puede calentar. Lo primero es eso, un jugador tiene que ser más frío que un témpano. Porque lo van a sancionar, porque no puedes discutirle al árbitro, porque no puedes levantar la voz, porque no puedes amenazar, porque no puedes empujar. Y si no puedes hacer todas esas cosas, no hagas nada. ¿Te han llamado indio? Y qué pasa. Si ya sabes que no eres indio, pues te vas a la caseta y ya está», dice con naturalidad.

«En el fútbol no hay que dar importancia a todas esas cosas. Hay que tener cierto respeto porque hay cosas que se están saliendo de madre. Pero también se sale de madre lo que pasa en el campo. Los jugadores se tiran, no les han hecho nada y eso no lo persiguen», concluye. Aunque antes deja su opinión sobre el VAR. «El VAR se tenía que ir a casa. Pero el Comité de Competición cuando ve las imágenes y ve que un jugador se ha tirado y el árbitro no lo ha visto, debería meterle cuatro partidos. ¿Y sabes qué pasará al siguiente domingo? Que no se tira ni el Tato. No se tira ni uno y eso es solucionar el arbitraje. Tú ves el fútbol inglés y hablan con el árbitro, entran fuerte pero no se queja nadie, no se tira nadie, nadie se hace el muerto, nadie se coge el ojo y resulta que le han pegado en la espalda. Todo está maleado porque somos un país pícaro y mal asunto. Hay solución, pero hay que saber de fútbol y hay que normalizar el fútbol y ya está. Y luego que la gente participe del fútbol y de la victoria, pero cada vez es más difícil que el público participe con su equipo», lamenta.