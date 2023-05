"Puto negro, perro, me cago en tus muertos...": La verdad del infierno de Vinicius en Mestalla

LaLiga está actuando rápido y ya ha enviado un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia haciendo una recopilación de todos los insultos que sufrió Vinicius en Mestalla. Justamente, ahí se explica que "en el minuto 72 de partido, el jugador visitante Vinicius Jr. se dirigió escasos metros fuera del terreno de juego hasta la U Televisiva señalando directamente a un aficionado local situado en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, que se habría podido dirigir al mismo en términos ofensivos, xenófobos o racistas, concretamente llamándole 'mono, mono'. Ricardo de Burgos Bengoetxea se dirigió de nuevo al delegado de campo para requerirle que emitiese el correspondiente mensaje a través de la megafonía del estadio, activando de esta manera el preceptivo protocolo de la RFEF contra el racismo. Se ha de indicar que, de manera más particularizada por parte de algunos seguidores locales, desde la grada sur “Mario Kempes”, sin ser por tanto de manera coordinada por grupo numeroso de aficionados, durante el transcurso del partido se realizaron numerosos insultos intolerantes y continuados hacia el jugador visitante Vinicius Jr., tal y como se refleja en el vídeo cuyo enlace se indica en el informe adjunto donde se escucha nítidamente, “puto negro”, “me cago en tus muertos”, “hijo de puta”, Vinicius idiota”, “puto negro, hijo de puta”, Vinicius perro”, “hijo de puta”, “mono que eres un puto mono”, “tonto, tonto”, “uh, uh, uh”", señala el acta arbitral reseñada por LaLiga.

Además, esta denuncia también recoge que una vez emitido el mensaje a través de los vídeo marcadores, el partido estuvo por este incidente detenido alrededor de 6 minutos, advirtiendo el árbitro con suspender definitivamente el mismo, en el caso de que se repitiese una situación similar. "Este incidente también fue descrito por el árbitro en el acta del partido, APARTADO 3.- PÚBLICO, Insultos racistas: En el minuto 73 un espectador desde la grada sur “Mario Kempes” se dirigió al jugador nº20 del Real Madrid CF. Don Vinicius José de Oliveira Do Nascimiento gritándoles: “mono, mono” por lo que se activó el protocolo de racismo, avisando al delegado de campo para que hiciesen el correspondiente aviso por megafonía. El encuentro estuvo detenido hasta que dicho anuncio se emitió por la megafonía del estadio", indica el acta arbitral.

"¿Hasta cuándo vamos a vivir, en pleno siglo XXI, episodios como el que acabamos de presenciar, una vez más, en LaLiga? ¿Hasta cuándo la humanidad seguirá siendo espectadora y cómplice de crueles actos de racismo? ¿Hasta cuándo necesitaremos recordar que es un crimen? ¿Hasta cuándo vamos a tener que luchar por actitudes concretas y efectivas dentro y fuera de las canchas? No hay alegría donde hay racismo. Tienes todo nuestro cariño y el de todos los brasileños, @vinijr. No solo tú, sino todos los que han padecido y padecen esta enfermedad mundial que es el racismo. El color de la piel ya no puede molestar», dice el comunicado emitido a través de Twitter. Y la firma es del presidente de la CBF", escribió Ednaldo Rodrigues - Presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas», añadía Vinicius en sus redes.